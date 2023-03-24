作家罹癌搬到「世外桃源」 拒讓13歲兒子就醫…出人命

圖為馬原（左）和兒子馬格（右）生前一起讀書的畫面。（取材自微博）

先鋒派作家馬原去年6月表示，13歲的小兒子馬格猝世，當時網友紛紛留言哀悼，並感嘆馬原身患癌症 ，又在近70歲喪子。時隔10個月後，日前《人物》雜誌報導寫到馬原罹癌後舉家搬到「世外桃源」，且反對帶心臟出問題的馬格就醫。網友對此痛批：「小孩太可憐了」「更多的是愚昧。」

北青網報導，在雜誌這篇名為《城堡裡的馬原》的文章中寫道，馬原在查出肺部腫瘤後，不願接受治療，而是舉家搬到雲南西雙版納南糯山，過上「世外桃源般的生活」。

在馬格被發現心臟有問題後，馬原也反對帶他去檢查和手術 ，因為他始終堅信「心臟怎麼能動？」最終，13歲的馬格在兒童節當天倒在自家廁所，又因為住在山上，救護車「過了一個多小時才趕到」。

據報導，對於兒子的早逝，馬原說：「他的人生就是爸爸媽媽、天地、世界，這些美麗的地方，讓人愉快的回憶，真的再美好沒有了。」「馬格沒出意外，沒去醫院，沒有傷痛，他就突然走了。為什麼一定要歸結到是心臟病？我從來不這麼想。他就是壽數到了，他該走就走了。」

讀者對此留言表示，「去年無意中在馬原的微博 裡看到他發布的『馬格離去』的消息，我驚詫萬分。那麼一個活生生的13歲的生命怎麼就走了呢？今天在這篇文章裡得到了答案。」「是浪漫的文人，也是愚昧的老人。」

網友也在微博上質疑：「馬原因為走進了自然，定期復查沒有被癌症所擊倒，就能剝奪馬格正常就醫的權利嗎？」「有心臟罕見病的孩子，不讓他接受正常的治療，還一直生活在高海拔地區。不送孩子正常上學讀書，把他困在一座自認為『烏托邦』一樣的城堡裡」。「最後孩子在去年的兒童節當天死亡，……身為作家的馬原，卻輕飄飄地面對這一切」「莫名詭異毛骨悚然。」