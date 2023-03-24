川15歲少年赴緬甸打工失聯 最後訊息：被帶槍的控制

四川15歲少年失聯，家屬收到他發來的訊息稱「被帶槍的人控制」。(取材自澎湃新聞)

中國民眾近期疑似被帶往緬甸 從事詐騙 事件不斷。據報導，一名15歲的小伙疑受高薪吸引，偷渡 進入緬甸境內後失聯，失蹤前他向家人說自己「被帶槍的人控制了」；另一起「保定科控電氣疑似招工誘騙80多人去緬甸」事件也引發關注，其中也有中國小伙失聯並疑被轉賣做詐騙。中國駐緬甸使館為此要求緬甸政府加大力度打擊網路詐騙等非法活動，保障中國公民安全。

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澎湃新聞報導，住在四川成都唐女士15歲的兒子小羿（化名）離家已一個多月，唐女士說，其間小羿曾回她信息說，「有人帶我偷渡出去掙高工資」、「被控制了」，此後失聯。據成都警方了解，小羿從成都登機飛往雲南後，於2月12日偷渡出境，進入緬甸。警方已向雲南警方發函要求協助處理此事。

唐女士介紹，兒子小羿2月10日，小羿離家出走，她向當地猛追灣派出所報案，民警當即確定了小羿在雲南西雙版納中緬邊境一帶。2月20日，小羿回覆了母親的微信，說是有人帶他偷渡出去，他過去是上班，掙高工資。2月24日，小羿回信說是被控制了，看管他們的人都有槍，走不了，可能要給錢才能離開。此後一直未再回過消息。

小羿的快手帳號上能看到四個視頻，3月2日第一個視頻在雲南，照片上6個小伙子。第二個視頻是4天後，坐標顯示於緬甸境內，視頻下文字只有五個字「回不了的頭」。第三個視頻是一張照片，出現堆成「心形」粉末的疑似違禁品。

另據封面新聞報導，23日，「保定科控電氣疑似招工誘騙80多人去緬甸」事件持續引發關注。應聘者稱，他們本意是到泰國做普工，招募者羅某利試圖將他們從泰國帶進緬甸，大家發覺後拒絕繼續前進。工友王強（化名）隨羅某利去緬甸替大家「探路」後失聯。羅某利曾在電話中表示自己被緬甸對接人欺騙了，王強是「被迫自願」留在園區掙錢。

王強的姊姊則表示，王強失聯前幾個小時曾頻繁發信息給她，稱「可能回不來了，到處是持槍站崗的人」；家裡提出湊錢贖他回來，他悄悄發來短信稱「不想人財兩空」。保定等多地警方正在對事件展開全面調查。據報導，王強發來的定位是在緬甸著名的kk園區。