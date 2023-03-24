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足壇反腐又一樁？足協前副主席傳失聯

中國新聞組／北京24日電
田協主席于洪臣傳出失聯的消息。（取材自射門中國）
田協主席于洪臣傳出失聯的消息。（取材自射門中國）

據資深足球記者秦雲爆料，中國田徑協會主席于洪臣20日參加國家體育總局的學習活動期間「失聯」，以至於他在21日全天的學習活動中都未有露面。于洪臣是足協前副主席，他的失聯令外界猜想是否足壇反腐繼李鐵、劉奕、陳永亮、陳戌源後，再有高層塌房。

此外，亦有傳聞指，中國足協競賽部長黃松以及紀律委員會主任王小平被帶走。射門中國引述秦雲消息稱，有人給他指點了一個更大的瓜：「還關心什麼王小平，你不是一直關注新飛冰箱贊助中超欠了兩百萬麼，當初的關鍵人物你現在問問情況。」

秦雲繼續打聽，了解到，于洪臣在參加國家體育總局的一個學習活動，還是一個負責人的角色，但是21日一天都沒有看到他，似乎已經失聯。

中超公司的人原本回應「于在外面」，稱他在足協時候使用的手機沒怎麼用了，「打不通正常」，但之後秦雲被告知于洪臣確認失聯了。

于洪臣曾任中國足管中心副主任、中超公司董事長、中國足協副主席等職務，現任國家體育總局田徑運動管理中心主任、黨委書記，中國田徑協會主席。

值得注意的是，被紀檢監察部門帶走的中國足協中層和高層，由原國足主帥李鐵開始，其後還包括原中國足協秘書長劉奕、中國足協國管部部長陳永亮、中國足協主席陳戌源。

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