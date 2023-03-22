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赴緬甸打工 中國多地傳學生失聯 柳州小伙傳訊：感覺要被賣給公司

中國新聞組／北京22日電
柳州的小鄧傳訊息給家人說，說自己在緬甸遇上詐騙集團。取材自封面新聞
柳州的小鄧傳訊息給家人說，說自己在緬甸遇上詐騙集團。取材自封面新聞

安徽合肥4名高職生因輕信「出國務工三月暴富」，偷渡出境緬甸後失聯。警方動員攔截，在佤邦邊境救回學生。但不是所有「打工仔」都這麼幸運，有1失聯學生多次傳微信稱「感覺要被賣給公司、在緬甸了、想辦法跑」。甘肅蘭州1小伙則多次在微信上告訴家人「別亂發消息，被監控著」。

來源：YouTube

封面新聞報導，安徽4名在緬甸失聯的學生安全返回中國後，多個家屬稱，他們的孩子前往緬甸後失聯至今。

柳州的4位家長指出，4個孩子最大的19歲，最小的17歲，中學畢業後都沒有正式工作，各自在3月13日、14日以外出旅遊和打工的名義離開家，事後發現他們一同乘坐18小時的火車前往了昆明。其中兩人在16日和17日，各自以微信向家裡人索要兩、三百元。

失聯學生之一的小鄧，16日、17日一直與朋友保持微信聯繫，多次表示如果在一定時間內聯繫不上自己朋友就要報警，還將家人的聯繫方式發送給朋友。另外，他還多次跟朋友講「在車上」、「感覺要被賣給公司」、「在緬甸了」、「感覺太危險了，想辦法跑」。

陝西西安的李女士表示，弟弟已經失聯一年多，警方調查到他最後出現的位置是西雙版納，家人與他微信聯繫時，他總是幾個字幾個字回覆，表示自己在忙，有時候說自己在美國，有時候又說在加拿大，經常大段大段發來英文信息，讓他講語音，聽起來又確實是他本人，但就是不講自己在哪、做什麼。

甘肅蘭州的趙女士稱，弟弟1月底與遠房表弟一起失聯，微信偶爾能有回覆，但警方查到微信號已經不是實名註冊。趙女士提供的聊天截圖顯示，對方多次表示「別亂發信息，被監控著」。

目前，李女士和趙女士還在等待警方調查進展。柳州的4名家長已在當地派出所報警，並且向外交部領事保護服務熱線提交資料。

幸運在緬甸被救回的3名高職學生。(取材自南方都市報)
幸運在緬甸被救回的3名高職學生。(取材自南方都市報)

報導指出，合肥新站高新區工貿高級技工學校4名男生，在實習期間被網友引誘從雲南西雙版納傣族自治州偷渡到緬甸。其中一人因為年紀僅16歲被勸返。經新站工作組多渠道工作，另外3名學生已從緬甸安全返回國內。

微信 緬甸 甘肅

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