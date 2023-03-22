殺妻分屍沖入馬桶案 杭州狠夫伏法

許國利受審畫面。(取材自微信)

浙江杭州2020年7月發生一宗轟動全社會的殺妻案，許國利因家庭矛盾，趁妻子來惠利熟睡時將其殺害，然後分屍拋棄，部分屍塊還經馬桶沖入化糞池。去年4月8日，法院對案件進行二審宣判，維持對許國利的死刑宣判。杭州市中級人民法院依照法定程序在21日執行死刑。

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綜合媒體報導，據檢方指控，許國利與來惠利因感情、經濟等方面原因產生矛盾，心生怨恨的許遂陸續購買美工刀、切割機等決意殺妻。前年7月4日晚，許國利投入安眠藥於妻子睡前飲用的牛奶 ，待妻子飲後昏睡之際，再以膠帶紙封口、枕頭捂壓口鼻的方式致其死亡。其後，許國利將屍體搬至廁所支解，再分散拋棄，並向外界謊稱妻子失蹤以避偵查。7月22日，警方篩查小區化糞池發現部分人體組織，翌日許國利被緝拿歸案。

2021年7月26日，杭州市中級人民法院以故意殺人罪判處許國利死刑，剝奪政治權利終身。許國利上訴後，浙江省高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院經復核認為，第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法核准對許國利判處死刑的刑事裁定。

杭州市中級人民法院在執行死刑前，安排許國利會見了近親屬，充分保障了被執行罪犯的合法權利。