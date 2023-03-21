川女幹部貪百萬露面 網歪樓：肯定不是「睡上去的」

四川省涼山州幹部馬虹坦承收賄。（取材自微博）

四川省涼山州一名「80後」女性幹部馬虹，因為貪汙受賄百萬（人民幣，下同），被判刑七年。未料，新聞曝光後，中國網友的留言卻紛紛歪樓，稱這位肯定不是「睡上去的」。

近日，四川省紀委微信 公號「廉潔四川」，披露了馬虹如何從「一把手」的位置上，一步步腐化墮落走向違法道路。

1984年生的馬虹，曾任涼山州喜德縣委黨建辦副主任，李子鄉黨委副書記、鄉長、鄉黨委書記，縣司法局黨組成員、副局長等職。2022年8月，馬虹因犯貪污罪、受賄罪被依法判處有期徒刑7年，並處罰金50萬元。

在官方視頻中，馬虹坦承，原本她靠著苦幹實幹成為基層幹部，沒想到有次到上海受訓，「開了眼界、見了世面」。

澎湃新聞報導，2018年，馬虹被安排到沿海城市參加培訓，期間見到了昔日的大學同學，看到老同學在席間、在娛樂場所的「大手筆」，馬虹心理嚴重失衡。以前「能力不如自己」的同學，如今過得比自己「瀟灑」多了，自己怎麼過得這麼「清貧」？此後，她成天輾轉於各種酒局、出入各類高檔娛樂場所、吃上千元的「外賣」，在高消費的泥潭裡越陷越深。為了維持開銷，2018年至2021年，馬虹利用職務便利套取資金129萬餘元、收受他人所送財物26萬元。

馬虹在鏡頭前懺悔，中國網友關注的焦點卻不一樣，稱馬跟此前靠著陪睡上位的女官員吳方媛不同，肯定不是「睡上去的」。另有網友反思，不論是吳方媛或是馬虹都淪陷為共犯結構的一環，是否體制出了問題？

此前，一名自稱安徽省青年企業家協會女副秘書長吳方媛，她自爆為求上位和11名男子發生性關係，不過，高層卻未履行原先的承諾，她於是抱著改過向善的決心爆料。