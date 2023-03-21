我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

手持鞭炮抗強拆 清華生遭燒傷被控爆炸罪

中國新聞組／北京21日電
網傳視頻顯示，疑大批保安包圍秦家四層高的房子。（視頻截圖）
網傳視頻顯示，疑大批保安包圍秦家四層高的房子。（視頻截圖）

北京市昌平區東小口鎮一處社區，過去十多年就「舊村改造」項目的拆遷賠償方案，持續與地方政府拉鋸。有居民日前因抵抗當局強拆，身體嚴重燒傷。據了解，傷者是清華大學畢業生，出事時曾手持鞭炮，之後被檢察院以「爆炸罪」逮捕。

自由亞洲電台報導，居民的律師表示，錄像顯示，一幫黑保安背著不知道是滅火器還是噴火器，反正背著這樣一個包往上沖。律師說，是他們把傷者從樓上推下來的，造成他腿部骨折摔傷，據說是三級燒傷達到50%以上。傷者父親懷疑他燒傷是他們噴火造成的。

據了解，40歲的秦小坡畢業於北京清華大學建設管理系工程管理專業。維權網指出，他在抵抗強拆時曾持鞭炮。

律師表示，據傷者父親所說，秦小坡有一個煙霧的裝置。那電子裝備能發出聲音和爆出煙霧。他說，這不是爆炸東西，只是電子裝備。他說他孩子還準備了一些炮仗。我們認為持有鞭炮並不違法，因為這是合法經銷的商品，造不成傷害。

事後，秦小坡被昌平區公安以涉嫌非法持有爆炸物為由在醫院監視居住了六個月，上月轉為刑事拘留，到本月檢察院更換罪名，以涉嫌「爆炸罪」把他正式逮捕，最高可被處死刑。律師包龍軍相信，當局已把秦小坡從醫院移送看守所羈押。

北京 公安

上一則

向同學借來的手機被老師沒收 高中生從6樓墜亡 家屬哀痛要真相

下一則

曾為彭德懷即席翻譯 王新善92歲病逝

延伸閱讀

法拉盛男持槍搶劫 當場被捕

法拉盛男持槍搶劫 當場被捕
涉盜取郵件支票獲利逾10萬 2郵局員工被訴

涉盜取郵件支票獲利逾10萬 2郵局員工被訴
議員阿迪拉被控性侵 民代要求徹查

議員阿迪拉被控性侵 民代要求徹查
紐約法拉盛弒母韓裔男 被控謀殺 罪成面臨25年至終身監禁

紐約法拉盛弒母韓裔男 被控謀殺 罪成面臨25年至終身監禁

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領