手持鞭炮抗強拆 清華生遭燒傷被控爆炸罪
北京市昌平區東小口鎮一處社區，過去十多年就「舊村改造」項目的拆遷賠償方案，持續與地方政府拉鋸。有居民日前因抵抗當局強拆，身體嚴重燒傷。據了解，傷者是清華大學畢業生，出事時曾手持鞭炮，之後被檢察院以「爆炸罪」逮捕。
自由亞洲電台報導，居民的律師表示，錄像顯示，一幫黑保安背著不知道是滅火器還是噴火器，反正背著這樣一個包往上沖。律師說，是他們把傷者從樓上推下來的，造成他腿部骨折摔傷，據說是三級燒傷達到50%以上。傷者父親懷疑他燒傷是他們噴火造成的。
據了解，40歲的秦小坡畢業於北京清華大學建設管理系工程管理專業。維權網指出，他在抵抗強拆時曾持鞭炮。
律師表示，據傷者父親所說，秦小坡有一個煙霧的裝置。那電子裝備能發出聲音和爆出煙霧。他說，這不是爆炸東西，只是電子裝備。他說他孩子還準備了一些炮仗。我們認為持有鞭炮並不違法，因為這是合法經銷的商品，造不成傷害。
事後，秦小坡被昌平區公安以涉嫌非法持有爆炸物為由在醫院監視居住了六個月，上月轉為刑事拘留，到本月檢察院更換罪名，以涉嫌「爆炸罪」把他正式逮捕，最高可被處死刑。律師包龍軍相信，當局已把秦小坡從醫院移送看守所羈押。
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