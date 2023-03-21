手持鞭炮抗強拆 清華生遭燒傷被控爆炸罪

網傳視頻顯示，疑大批保安包圍秦家四層高的房子。（視頻截圖）

北京 市昌平區東小口鎮一處社區，過去十多年就「舊村改造」項目的拆遷賠償方案，持續與地方政府拉鋸。有居民日前因抵抗當局強拆，身體嚴重燒傷。據了解，傷者是清華大學畢業生，出事時曾手持鞭炮，之後被檢察院以「爆炸罪」逮捕。

自由亞洲電台報導，居民的律師表示，錄像顯示，一幫黑保安背著不知道是滅火器還是噴火器，反正背著這樣一個包往上沖。律師說，是他們把傷者從樓上推下來的，造成他腿部骨折摔傷，據說是三級燒傷達到50%以上。傷者父親懷疑他燒傷是他們噴火造成的。

據了解，40歲的秦小坡畢業於北京清華大學建設管理系工程管理專業。維權網指出，他在抵抗強拆時曾持鞭炮。

律師表示，據傷者父親所說，秦小坡有一個煙霧的裝置。那電子裝備能發出聲音和爆出煙霧。他說，這不是爆炸東西，只是電子裝備。他說他孩子還準備了一些炮仗。我們認為持有鞭炮並不違法，因為這是合法經銷的商品，造不成傷害。

事後，秦小坡被昌平區公安 以涉嫌非法持有爆炸物為由在醫院監視居住了六個月，上月轉為刑事拘留，到本月檢察院更換罪名，以涉嫌「爆炸罪」把他正式逮捕，最高可被處死刑。律師包龍軍相信，當局已把秦小坡從醫院移送看守所羈押。