向同學借來的手機被老師沒收 高中生從6樓墜亡 家屬哀痛要真相

小陳墜亡樓棟。（取材自封面新聞）

江西宜賓市江安縣南屏高級中學一名16歲高一學生小陳，近日從宿舍6樓墜亡。警方初步調查排除他殺，但透露小陳墜亡前，因借來的手機 被班主任沒收後，受到手機主人的抱怨，隨後就從高處墮樓身亡。由於宿舍未安裝監控，家屬要求校方和班主任出面交代事發過程，卻聯絡不上相關人員。

封面新聞報導，小陳的父親陳波16日晚接到學校來電，告知兒子從學校宿舍6樓墜樓身亡。隔日，陳波在警方陪同下觀看監控錄像，監控顯示小陳是從3樓寢室飛奔至6樓跳下。令陳波疑惑的是，「監控雖然顯示我兒子是跳下去，但他為什麼會突然衝出寢室？」

「剛下課的時候都看得出來他（小陳）是很高興的，和同學走在最前面，狀態很輕鬆。」監控顯示，直到晚10點過，宿舍生活老師到寢室巡夜，同時另一位老師也進去宿舍。「生活老師和另一位老師先後從寢室出去，大約幾分鐘後，小陳就從寢室衝出來從3樓往樓上跑，後面幾個同學也跟著追了出來。」

另一名小陳家屬質疑，小陳墜樓地點有監控設備，而能夠拍到小陳的監控設備卻出了問題，沒有拍到相關畫面。

陳波內心十分悲痛和不解：「孩子平時很聽話，我不理解為什麼他會突然做出這種行為？」

據報導，小陳為住校生，平時一個月能離校回一次家。小陳的媽媽說，小陳是個懂事的孩子，懂得體諒家人。當初選擇讀南屏高級中學，也是為了幫家裡節約開支。

陳波表示，警方已將偵查結果口頭告知他。針對自己疑惑的問題：即在衝出寢室之前小陳在寢室裡經歷了什麼？陳波說：「警方給我的回答是小陳借了同學的手機來玩，班主任進來後沒收了手機，等老師走了之後室友得知手機被沒收，就埋怨小陳說連一個手機都藏不好。最後小陳就衝出了寢室。」

針對警方說法，陳波還是想進一步求證：「由於宿舍裡面沒有監控，不知道當時究竟發生了什麼情況。我現在最想知道在寢室裡面的幾分鐘究竟發生了什麼，但目前聯繫不上同寢室的同學，也聯繫不上班主任。」