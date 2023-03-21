蘇州婦殺夫藏屍冰櫃15個月 持續用老公手機更新朋友圈騙錢

圖片紅框處為死者住家及兇嫌藏屍處。（取材自微博）

中國傳出一起駭人聽聞的凶殺案。蘇州30歲的查姓婦人結婚僅一年多，就將丈夫殺害，並把屍體藏在家中冰櫃長達15個月。這段期間，婦人還繼續用老公手機 向公婆和親戚騙錢，前後約騙取人民幣20萬元(人民幣，下同)。而女子狠心殺夫的原因，竟是為了打賞鮮肉直播主。

據杭州「都市快報」等中國媒體報導，被害的龐姓男子一名親戚「老張」談起這事說，「誰會覺得，自己家裡會出個老婆殺老公的事情呢？」

老張表示，「別看小孩（龐姓男子）靦腆、內斂，其實很有本事的，是他們家三個孩子裡最出息的那個」。龐某蘇州大學畢業後，在中國知名房仲商「貝殼」工作。妻子查某也是房仲，蘇州本地人，兩人於2020年結婚。

婚後，夫妻倆投資 人民幣100多萬元開了家房仲公司，不久又投資一百多萬元開了家文化傳播公司。據稱，之後因經營不善，房仲公司已註銷，龐某隨後也「失蹤」了。

老張表示，當時有人說是因為開公司欠了很多錢，躲債去了。還有人說龐某被傳銷集團控制了，出不來了。

這段期間，龐某的親戚不斷收到龐某手機微信發來的借錢訊息，「幾乎借了個遍」，老張說，「有的人借，有的人沒借。但你說小孩父母、哥哥、弟弟，能不借嗎？他們家裡人都去外面借錢給她了」。

老張表示，算了算，借了差不多人民幣20萬元。「最可憐的是龐某父母，見兒子外出『躲債』數月不歸，去年中秋節，還特意去了趟兒媳婦家，給她燒飯，陪她過中秋節」。龐某父母沒想到的是，他們日思夜盼的兒子，當時就躺在屋子的冰櫃裡。

據稱，龐某失蹤的這15個多月，龐某父母曾四度報案，但都被公安 告知，必須配偶親自前來才能立案。

這起凶殺案最終之所以會爆開，是因查姓婦人的母親來給女兒做飯，想從冰櫃拿點食材，將冰櫃上方「一摞又一摞的重物挪開」，驚見女婿的屍體就躺在下面，這才勸說女兒去自首。

至於查某殺人動機為何？老張表示，之前就聽說，查某婚後一直沉迷於直播平台，打賞直播主起來沒有節制，前後打賞給某位男主播多達人民幣36萬元。浙江日報旗下新媒體「潮新聞」指出，「查某麗打賞小鮮肉欠債數十萬」。