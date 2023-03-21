24歲姑娘做退休倒數日曆 4500天要攢200萬元 網友吐槽

小顧計畫中，未來旅居時預計每月的花銷。（取材自上游新聞）

24歲的長沙姑娘小顧最近在「小紅書」上火了，因為她發布了一個「4500天退休 倒計時日曆」，詳細分享了自己提前退休計畫和平時的理財技巧，希望攢夠200萬元（人民幣，下同）的目標金額，未來過上到處旅居的生活。這一系列帖子受到網友們的熱捧，很多人感覺很有趣，但也有不少人質疑該計畫的可行性。

上游新聞報導，小顧3月13日發布這個「4500天倒計時退休日曆」，「為了客觀了解我距離提前退休fire還有多遠，我製作了一個4500天的退休倒計時日曆。沒有看錯，整整4500天，加起來有半個我這麼高，一共裁了4500張小格子，我做了一周的時間。」

小顧表示，產生這個想法大概在兩年前，她偶然了解到了fire這個群體，他們「先攢錢，後享受」的理念很吸引她。「真正決定倒計時4500天退休是在前不久，我算了下攢夠目標金額200萬元，需要將近13年左右，那時我37歲。為了激勵和提醒自己，我就做了這個倒計時日曆。」

為了完成自己的夢想，小顧在開源和節流方面分別做了哪些努力呢？

開源方面，除了工資，小顧計畫努力透過投資 、副業以及租金 等收入，拓寬自己的收入渠道。「我大學的時候就做過生意，開網店做微商，賣小眾服飾。」如今，除了上班拿工資，小顧還曬出了自己的投資理財計畫，包括購買的基金等。

在3月10日的那條帖子裡，她表示，目前她的總資產為65.6萬元，完成了進度的32.8%。加上父母的贊助，她花50萬在長沙全款買了一套公寓，每月租金收入2600元，可以視作長期收入的理財產品，剩下的15.6萬元全部買了穩健型的債券基金。

節流反面，3月15日，小顧發了一篇名為「工資8000攢下7985，3月竟然只花了15元」的帖子，她通過這篇帖子詳細介紹了自己15天只花了15元。

住：房子沒有房貸，水電男友出的，所以沒有花錢；手機話費和交通費：這部分費用差不多等於她每月的理財收益，正好相抵；吃喝：早飯和午飯在公司解決，免費。晚飯有幾天是吃得0元薅羊毛的螺螄粉，唯一一次支出是超市購物買了15元的食材，吃了幾個晚上；日用品：紙巾紙杯洗手液垃圾袋牙膏等基本上都是薅羊毛得來的；護膚品化妝品都是每年雙十一一次性買完的，其他時間不需要購買。

另外，她把所有閒置的衣物都掛到了二手交易平台「鹹魚」，床單和一條裙子一共賣了116元。這樣算的話，3月前半月她非但沒有花錢，還賺了100多元。

雖然評論區有網友質疑，「你這個進度也太慢了，就算你攢夠了200萬，以後也這麼受苦受難地過嗎？」還有人吐槽，「12年後的200萬夠養老40年嗎？」

不過，也有不少網友支持她，「人家才24歲，已經很不錯了」、「一年存10萬還少嗎」、「好佩服你，執行力太強了」。

小顧表示：「自從我有了這個未來想躺平的計畫，我現在反而不躺平了。我現在全部心思都在怎樣掙錢上面，消費自然也少了。今年我的目標是存款達到20萬，總資產70萬。」