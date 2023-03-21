成都職業乞丐「日入千元、車接車送」 網虧：這工作挺不錯？

成都文殊院乞討者被掛牌「職業乞討，日入千元」。（視頻截圖）

中國職業乞丐亂象頻傳，最近在四川成都有遊客目擊，一名職業乞討者被掛了牌子，上面寫著「此人是一名職業乞討，早九晚五，車接車送，日入千元，大家請勿施捨」。

綜合媒體報導，網路上流傳一則影片，四川成都文殊院景區門前有一對男女在寺院乞討，不過他們身旁懸掛一幅警示標語卻讓遊客看傻了，因為上面寫道「職業乞討，車接車送，早九晚五，日入千元」，提醒路人經過不要施捨。

對此，文殊院景區工作人員表示他們知道這件事，但「標語不是文殊院景區製作，是負責整個文殊坊地區的物業製作」。

據報導，影片上網後，引起網友熱烈討論，有網友訝異現在乞討者「都可以早九晚五，日入千元，大虧「這工作真的挺不錯的」。有人則分享自己曾被職業乞丐糾纏的經驗，「他們會和你一直要，不給就不走，我在火車站就遇到過」。

由於職業乞丐利用民眾的善心騙取金錢，不少網友認為告示牌提醒很到位，「說的好聽點是乞丐，難聽點就是騙吃騙喝」、「從這個視頻裡看他們的手好像沒了，雖然也可能是假扮的」、「這些都是職業乞丐，比普通人有錢多了。指出來別上當挺好啊」、「以後我遇到這種，肯定是不會給他們捐錢了。那是因為他們賺得比我多的多」。