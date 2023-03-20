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36歲女好不容易懷孕 為保胎請假被拒遭辭退 公司：不服可仲裁

中國新聞組／北京20日電
丁女士產檢資料。（取材自封面新聞圖）
丁女士產檢資料。（取材自封面新聞圖）

武漢一名36歲丁姓女子日前請假保胎被拒後遭公司辭退，她委託律師提起勞動仲裁；事涉公司回應稱，並非針對懷孕女性，不服可仲裁。

封面新聞報導，36歲的丁女表示，她兩年前在鬥魚上海分公司任職，之後根據公司業務調整，隨上海團隊一起遷往武漢，與丈夫長期兩地分居。去年，考慮到年齡越來越大，兩人計畫儘早生孩子。

「去年10月份成功受孕，但是產檢過程中一直有一些小毛病。」丁女稱，因高齡受孕的原因，她陸續出現過先兆性流產跡象，還有妊娠高血壓，被醫生判定為高危監督對象。

丁女說，她從懷孕半年來，分別以產檢假和年假名義請假，都獲得批准；但兩周前，她兩次提交相關產檢資料向所屬的鬥魚公司請假保胎，被以不符合規定為由駁回。在她提出質疑後，公司人力部門以曠工為由向她發出「勞動合同解除通知書」，之後將她從公司所有的網絡群組中踢出。

丁女通過網絡群組與人力聯繫，發送的信息都是「已讀不回」狀態。3月2日下午，人力通過系統回復：結合相關材料，不屬於確診妊娠高血壓，且需要臥床休息的情形，駁回病假。之後，她的郵箱收到「勞動合同解除通知書」郵件，稱其因無故曠工兩天，公司於當日與其解除勞動關係。

3月6日，丁女向當地勞動監察部門投訴，鬥魚公司公關部門工作人員19日回復，稱人力部門反饋了三條意見：解除勞動關係並非惡意針對丁女這樣的懷孕女性；丁女存在曠工違紀情況；丁女可以申請勞動仲裁，公司將配合調查。

丁女說，因身體原因出行不便，已經在3月14日委託律師從上海趕往武漢，向武漢市勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁。

武漢 高血壓

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