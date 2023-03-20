蘇州女殺夫藏屍冰櫃 還向夫家詐財 砸30萬打賞男主播 達郡王級

龐男的父親發布視頻，控訴兒子被媳婦殺害藏屍。（取材自紅星新聞）

蘇州傳出一起「殺夫藏屍冰櫃案」，宛如香港名媛蔡天鳳 命案翻版。受害者龐男的父親稱，他的兒子被查姓媳婦殺害後，並利用臥室冰櫃藏屍15個月，期間她還用死者手機 發微信 ，騙夫家約20萬人民幣。據了解，查女之前喜歡給直播平台男主播刷禮物，打賞達「郡王」級，據稱花費30萬左右。

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綜合上游新聞與紅星新聞報導，這起命案是發生在2月底前後，地點在蘇州市姑蘇區驛東苑，屍體是被查女的親戚發現後報警，死者被害具體時間尚不清楚，查女已自首。

龐男父親表示，兒子失蹤好幾個月，還一度以為他是誤入了傳銷團夥。龐男前同事小A稱，龐男和查女是在公司認識，兩人2020年結婚，育有一名女兒。

小A表示，與龐男最後一次聯繫是在2021年7月，因為一般都是龐男主動因業務上的事情找他，所以他也沒有覺得有異狀，直到前兩天才知道龐男死了，「傳女方外面欠了很多錢」。

報導說，受訪的一名龐男的朋友說，查女的媽媽日前來家裡做飯，打開冰箱發現屍體，才勸查女自首，「死亡時間至少一個月以上，2月底有警車來我們才知道」。

針對此案具體情況，蘇州市姑蘇區友新派出所民警稱不方便透露。

另據極目新聞報導，「查女喜歡給一個男主播刷禮物，經常占據榜一的位置，級別為「郡王」。」龐某的另一朋友華先生說，他私信了查女經常打賞的那名男主播，告訴該主播查女殺了她的丈夫，對方表示並不知道查女已婚，「聊了幾句他把我拉黑了」。

男主播所屬蘇州分公司相關負責人表示，「女方老公遇害，是在女方認識男主播之前就發生了。」如果按照網傳時間，該事件發生在一年之前。「我們的主播也是正常的才藝主播，一切等警方查清楚。」