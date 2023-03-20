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取款難 村鎮銀行儲戶放「抗議氣球」 懸掛布條批河南政府欺上瞞下

中國新聞組／北京20日電
民眾以「流浪氣球」抗議河南政府非法涷結存款。（取材自推特）
民眾以「流浪氣球」抗議河南政府非法涷結存款。（取材自推特）

中國河南省村鎮銀行「取款難」事件歷經一年仍未獲得妥善解決。受美國矽谷銀行破產事件影響，部分村鎮銀行儲戶日前在河南鄭州施放懸掛抗議布條的大型氣球，控訴存款至今仍遭非法凍結，被網友戲稱「氣球運動」。

綜合網上訊息，部分河南村鎮銀行事件受害存款戶上周分別在鄭州市的黃河大堤及萬達廣場，施放粉紅色的大型氣球，氣球下方則懸掛著白底黑字的抗議布條。

網上圖片顯示，在黃河大堤施放的氣球下方，懸掛的是印上「河南政府欺上瞞下非法凍結存款」的布條；在萬達廣場施放的氣球下方，懸掛的則是印上「銀聯卡全球可取為啥河南不給取」的布條。

有儲戶控訴，矽谷銀行破產，美國總統拜登3天內宣布兌付儲戶存款，但反觀中國，村鎮銀行儲戶被逼報警，卻無人立案，且中國政府不顧受害者已長達1年。

據了解，包括河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行等4家在資金壓力下，去年4月起停止存款戶取款，波及40萬人權益。

同年7月10日，鄭州爆發大規模示威，豈料當地政府卻對前往抗議的受害者施加健康碼「紅碼」以限制其行動自由，爆發更大民怨。

民眾抗議示威後，官方宣布向受害存款戶提供5萬元（人民幣，下同）賠償；至於5萬元以上的存款則分批賠償，同年8月底開始賠償50萬元以內的存款戶。今年1月上旬，官方開始受理存款50萬元以上存款戶登記求償，迄今尚未墊付。

河南 氣球 矽谷銀行

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