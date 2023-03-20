歧視華人？「白雪公主」比中指回嗆：尊重女性

瑞秋曾格勒發比中指的照片，並寫道：尊重女性。(視頻截圖)

演出迪士尼 真人版電影 「白雪公主」的好萊塢女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）近日被指涉嫌歧視 中國人，中國網友紛湧至其社交平台留言回嗆。對此，瑞秋曾格勒拍影片怒比中指反擊，並刪除Instagram裡攻擊她的留言。

綜合媒體報導，事件的起因是，一名中國博主聲稱，他受邀參加「雷霆沙贊2」的首映禮時，表示想和瑞秋曾格勒合拍張照片，但對方表示正在休息拒絕了他，而且還用非常嫌棄的眼神看了博主一眼。該中國博主認為瑞秋曾格勒將他看成了猥瑣大叔。

之後，該中國博主打算遠遠的拍些素材，但瑞秋曾格勒看到後，讓助理警告博主不允許拍攝。博主回擊稱，「我有權利拍我想拍的任何人和事物。」但依舊遭到瑞秋曾格勒助理的警告和驅逐。

該博主還表示，瑞秋曾格勒拒絕的只有他，並不是因為造型不能曝光等原因，但迫於壓力，當時並沒有反抗。

對此，瑞秋曾格勒沒有否認，而是回應稱「respect women today」「they don't build the statues of critics」。

據指出，該中國博主不滿的點在於，他是受邀去宣傳電影的，他有權利給現場任何人拍照，而且別人拍她她都沒有拒絕，只是單單斥責了他，他感受到了歧視。