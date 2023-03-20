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男大生P圖造黃謠被蘇大開除 受害女同學花6個月蒐證揪兇

中國新聞組／北京20日電
被造黃謠女生發文回應，決定不採取自訴。（取材自北京青年報）
被造黃謠女生發文回應，決定不採取自訴。（取材自北京青年報）

一篇「被掛在黃色網站上的女孩們」的文章刷爆網絡。一名蘇州大學女學生講述被趙姓高中同學PS照片並匿名發布到黃色網站的經過，對方稱自己就是心理變態，堅不認錯。女大生花6個月蒐證交給警方，終讓對方承認造黃謠。蘇州大學稍後也將趙某開除學籍。

影音來源：YouTube

女大生稱，這應該是正義戰勝邪惡的英雄故事，但是她迄今未等到當事人和他父母的任何道歉及解釋。

綜合媒體報導，受害女大生發文稱，趙姓高中同學將她發布在社交平台的照片，經過處理調整後發布在黃色網站，謊稱其與多名女性發生關係，並配有大量污言穢語；她是去年5月被朋友告知她被造黃謠，經過半年通過多種途徑反覆探，最終確認了發布者，事件同時涉及三位女生，隨即報警。

在女大生與趙男一段對峙音頻中，趙男竟大言不慚表示，「說白了我這個人本來就有點心理變態好吧，我也不遮遮掩掩的，但你不能把這個發網上，這也算我自己個人的一個權益。」本月9日，涉事趙男因傳播淫穢物品罪，被判拘留十天，定於2023年暑假執行。

女大生表示，被發上色情網站還有她的一位高中同學，整篇帖子大概十張圖，這些照片大部分來自朋友圈，她懷疑是熟人所為，但苦於沒證據，於是決定自己調查，並通過核對共同好友的方式將懷疑範圍縮小。

去年12月17日，趙男再度發布新帖，帖子的圖片涉及高中學妹，以及趙男的兩名多年好友。受害人與另外三名受害者再度核對共同好友，最後鎖定趙男，並進而讓他就範。

女大生被高中同學惡意p圖和造黃謠後發在色情網站上的照片。（取材自每日經濟新聞）
女大生被高中同學惡意p圖和造黃謠後發在色情網站上的照片。（取材自每日經濟新聞）

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