明星直播帶貨3個月僅賣278元 收取7萬元被判全還、再賠100%違約金

直播帶貨仍是許多公司助力產品銷售的方式之一。圖非當事人。（中新社）

南寧一家商貿公司花20萬元（人民幣，下同）請上海某網路公司旗下的曹姓明星直播帶貨，但曹姓明星帶貨3個多月，僅完成278元的銷售額。商貿公司不滿曹姓明星未達成銷售額達到100萬元的目標，要求對方退還直播服務費遭拒，一怒之下告上法庭。法院認為，雙方簽訂合同有效，判決網路公司應退還6萬9722元服務費，還要另外支付100%的6萬9722元違約金。

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南國早報報導，南寧這家商貿公司主要經營迷你榨汁機、加濕器等小百貨。2022年1月，該公司看中上海某網路公司旗下的明星曹姓明星，曹姓明星參演了不少古裝劇，有一定影響力。去年1月9日，兩家公司簽訂了一份「直播推廣服務合同」，由曹姓明星直播帶貨，南寧商貿公司支付20萬元的直播服務費，在2022年4月30日之前，曹姓明星在直播間銷售額要達到100萬元；如果未達到，上海網路公司要退還直播服務費，並支付已付金額100%的違約金。

合同簽訂後，去年1月21日，南寧商貿公司支付了7萬元的直播服務預付款。合同簽訂後，曹姓明星在直播間僅成交278元，未達到銷售目標。南寧商貿公司要求退款，經核算，雙方確認應退還金額為6萬9722元，卻一直未果，南寧商貿公司因而提起告訴。

南寧市西鄉塘區人民法院法院認為，雙方的合同合法有效，上海某網路公司未按合同約定完成直播任務，除了退還南寧某商貿公司6萬9722元服務費外，還要支付100%的6萬9722元違約金。

主辦法官表示，該案中，南寧商貿公司能勝訴，是因為在簽訂合同時，已經明確了雙方的責權利。該案也提醒商家，無論是委託方，還是受託方，都要量力而行。