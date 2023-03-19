「比打假球還可怕」 女籃國手李夢被爆裸聊領隊當小三

女籃國手李夢被指裸聊、當小三。(視頻截圖)

自稱中國女籃前領隊張隆前妻18日在微博 爆料，女籃國手、將赴美加盟WNBA華盛頓神祕隊的李夢當小三，導致她和張隆的婚姻破裂，並貼出張李兩人視訊裸聊截圖，指自己同意離婚，但要兩個孩子的監護權及所有房產。張隆、李夢尚未回應。不過有中國媒體人痛批，國家隊領隊出軌國家隊隊員，比打假球還要可怕，「三觀碎一地」，喊話中國籃協主席姚明大刀整頓。

蓋飯娛樂報導，18日，「李夢」突上熱搜，原來是自稱張隆前妻的博主曝出，中國女籃核心球員李夢自2022年初上海集訓時，就與他的前夫、前女籃領隊張隆存在不正當關係。引來外界一片譁然。

這位博主說，當時張隆向她表示是李夢多次主動發自拍，他只是逢場作戲，並稱和李夢保持曖昧關係是為「公關需要」，因為他想把李夢留在球隊裡，而他單獨去李夢房間談話也只是為了給李夢做思想工作。她為了保護孩子，加上張隆承諾會和李夢斷絕關係，所以原諒了張隆，只私信李夢的社交帳號希望她愛惜羽毛。

該博主說，可李夢得知此事後，不僅沒有收斂，反而更想證明自己有魅力能吸引男人，依然糾纏著張隆，導致張隆於2022年8月辦理離婚。這位博主並說，張隆婚前便出軌過自己的前同事，被發現後也是哭著向她的母親、還有她跪地求原諒。

這名自稱是張隆前妻的博主還曬出了李夢和張隆裸聊的視頻截圖，時間似乎是2022年6月20日，據稱是李夢沒有穿衣服上廁所時和男方視頻通話。

這位博主說，離婚時，張隆曾承諾所有房產全都歸她和兩人的孩子所有，並承諾承擔兩個孩子的教育 、醫療、培訓等費用的一半，且付給她3萬元人民幣(約4380美元)撫養費。但近日張隆及其父母拒付，她忍無可忍憤怒發文爆料，限張隆在3月底前辦好離婚協議上約定的房產過戶，支付離婚補償費和孩子們的撫養費。

足球 報媒體人痛批，女籃國家隊領隊和球員搞不正當關係被開除，出軌的還是國家隊隊員，比足球打假球還可怕，真是三觀（世界觀、人生觀、價值觀）碎了一地。

中國足壇才爆出國腳踢假球，國足主教練李鐵被抓，足協高層多人被調查，還傳出有球員已經失蹤。足紅星吳興涵也連帶被爆出軌。有媒體人感嘆，中國這兩大職業體育圈，需要好好整頓了。

據報導，作為目前中國女籃的「當紅炸子雞」，李夢剛收到WNBA華盛頓神祕人的合同，將在新賽季前往美國追夢。此時被曝和前中國女籃領隊有不正當關係，令人訝異與唏噓。