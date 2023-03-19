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九寨溝遊客誤把燃料酒精當白酒喝 1死1失明

記者葉文義／綜合報導
網傳的九寨溝遊客甲醇中毒診斷證明。（取材自澎湃新聞）
網傳的九寨溝遊客甲醇中毒診斷證明。（取材自澎湃新聞）

有中國網友向媒體爆料稱，在四川成都一旅行社報團去九寨溝旅遊時，在旅行社指定的飯店就餐飲酒後，多名遊客甲醇中毒，其中一死一失明，懷疑飯店用假酒接待她們。有報導指出，飯店員工可能錯將燃料酒精當白酒，以致造成這起憾事。

澎湃新聞報導，有網友16日爆料稱，她們跟隨一旅遊團前往四川九寨溝旅遊，在九寨溝一家飯店用餐飲酒後，多人出現甲醇中毒。九寨溝縣文化體育和旅遊局工作人員17日確認了這一資訊，並表示當地警方已經介入調查。

九寨溝一位從事旅遊服務的村民表示，他們聽說，疑似該飯店服務人員錯將燃料酒精當成白酒送上餐桌了。

涉事旅行團資料。（取材自澎湃新聞）
涉事旅行團資料。（取材自澎湃新聞）

涉事遊客來自河北，她們2月23日到達成都，在成都武侯區一住宿酒店旁邊的旅行社報團，以每人人民幣480元(約70美元)去九寨溝三日遊，並在25日到達。當日下午，導遊帶她們到雪域卓瑪藏家樂吃飯，並告訴他們店內提供酒水，隨便喝，不夠還可以再上。

用餐期間，導遊前來敬酒，但就只喝自己杯內的酒。至26日早上，當團友出發前往黃龍景區附近一購物點時，數人開始感到身體不適，但只在座位上休息，在購物點待夠兩小時後被送回旅館

後來，多位遊客陸續因不適而入院，最後被診斷為甲醇中毒，其中一名遊客更中毒身亡，還有一人雙目失明。九寨溝宣傳部門負責人表示，目前，事件原因還在調查，結果出來之後會及時通報。

網傳九寨溝遊客甲醇中毒。（取材自微博）
網傳九寨溝遊客甲醇中毒。（取材自微博）

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