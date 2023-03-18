四川6歲女童看店 客98元買走3000元蟲草 店主盼退回

四川六歲女童看店，圖中兩名顧客花98元人民幣買走價格為3000元的60根蟲草。（取材自北京青年報）

四川康定一特產店王姓女店主近日發布視頻稱，日前因內急留下六歲女兒獨自看店，前往附近的洗手間，期間，竟有兩位遊客花費98元（人民幣，下同，約14.2美元）買走60根蟲草，王女稱，這些蟲草的實際價格為3000元，希望兩位顧客能夠將蟲草退回。相關話題兩天就登上熱搜第二位。

來源：YouTube

北京 青年報報導，「當時小孩在店裡做作業，我就把玻璃門關了一下，轉身去洗手間。」十幾分鐘後，當王女返回店鋪，卻被女兒告知自己賣了98元的蟲草出去。王女士查詢監控發現，兩位女性顧客與女兒商討後，買下蟲草離開。

由於售價和真實價格懸殊，王女便在短視頻平台發文尋人，請求周邊商家留意。王女士告訴九派新聞，店裡的蟲草以「捆」為單位售賣，上述兩位顧客微信 支付98元買走了兩捆。她向銀行請求查詢購買人信息未果。

「這幾年大家都知道蟲草的市場行情，怎麼可能幾十塊買到啊！」她表示，如果顧客誠心購買，應當等待家長返回店中，或先向周邊鄰店詢問，而不應直接與低齡兒童商討。

此前，王女士向警方報案，警方稱這屬於民事糾紛。由於無法提供對方信息，王女也無法向法院提起訴訟。