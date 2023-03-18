1人狂犬病死亡 四川全村捕狗 主人不在家2狗被夾死

有人在民宅院子內，將疑似夾死的狗裝進袋子帶走。（視頻截圖）

有網友近日發布視頻，質疑四川雅安天全縣樂英鄉政府未提前通知，到村民家將兩隻狗捕殺帶走。監視器畫面顯示，狗狗發出慘叫，隨後被夾進袋子帶走，引起不少網友關注。樂英鄉政府回應稱，因愛國村有人被獾咬後狂犬病亡，根據相關規定，愛國村作為疫點三年內禁養犬隻，所有犬隻一律捕殺，捕殺前他們發了相關告知書。

來源：YouTube

紅星新聞報導，一網友日前在抖音 上連續發布兩條視頻，稱「村上的人趁主人沒在家，把兩隻四個月的小狗當場夾死，沒有任何通知」。

該網友發布的監控視頻顯示，有人手持鐵夾，來到一戶人家的院壩內，將繩子拴著的一隻狗夾住。狗不停掙扎並發出慘叫後，男子放開夾子，隨後又上前疑似夾住狗，並將疑似夾死的狗裝進袋子，帶離現場。

「打電話確認了，說是有個人被一隻獾到家裡咬了去世了，檢測 出狂犬病，所有犬隻全部捕殺，三年內都不能養了。」當晚8時許，該網友在評論中更新進展時說道。

村裡貼的相關文件。（取材自紅星新聞）

愛國村一村民小組組長指出，在捕殺前，他們提前通知了，每家每戶都發了宣傳單，並提前和村民溝通。至少半個月前，村里還貼了不少宣傳單和相關文件。

該視頻引起不少網友關注，有網民支持政策決定，指「做法簡單粗暴，但也是為了保護其他人的生命」。也有人持不同意見，「老百姓的私有財產隨意踐踏」、「好大的官威呀」、「又是一刀切」。