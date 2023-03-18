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河北學生罰站倒地抽搐 師不理繼續上課 40分鐘後送醫亡

中國新聞組／北京18日電
魏姓學生倒地抽搐（圓圈處），許多同學已發現並回頭查看，但講台上的老師仍在繼續上課。（取材自微博）
魏姓學生倒地抽搐（圓圈處），許多同學已發現並回頭查看，但講台上的老師仍在繼續上課。（取材自微博）

河北省邯鄲市一所學校中三魏姓學生，日前在物理課上被唐姓老師罰站，不久突然倒地抽搐。唐姓老師不僅沒有立即救援還繼續上課，直到鄰座同學通報，唐姓老師才到魏生座位旁查看，但也只是要學生去找班主任處理後又回去講課。魏生後來送醫搶救無效死亡。此事件引發網民批評唐姓老師「冷血」；魏生家屬也說，如果老師不那麼冷漠，孩子也許不會枉送性命。

中三學生魏天冊12日被唐姓物理老師罰站，20分鐘後突然倒地抽搐。（取材自微博）
中三學生魏天冊12日被唐姓物理老師罰站，20分鐘後突然倒地抽搐。（取材自微博）

綜合媒體報導，有網友在微博爆料稱，河北省邯鄲市永年區明山學校，中三學生魏天冊12日被唐姓物理老師罰站，20分鐘後突然倒地抽搐。沒想到唐姓老師無動於衷，不救援繼續上課。後來，同學們見情況有異，去找班主任求救，最後魏天冊被送醫，但搶救無效死亡。

網友描述，當天全班同學被魏天冊的倒地嚇了一跳，但此時唐老師卻看都沒看倒地學生，而是繼續講課，沒有採取任何搶救措施，也沒有撥打急救電話。

網友進一步稱，過了一會同學見情況不好叫來了班主任，班主任通知校醫後，20分鐘校醫才到。從魏天冊倒地昏厥到救護車趕到學校已過去40多分鐘，到達醫院時已錯過最佳搶救時間不幸身亡，家屬質疑科任老師搶救不及時，太過冷漠。

目前，校方和相關單位都還未對此事做出回應。

有網友認為，如果當時老師能夠上前詢問一下情況，或許結果就不一樣了。也有網友評論：縱使學生平常再怎麼調皮或者頑劣，在發生涉及生命健康安全時，老師也必要挺身而出，而不是麻木不仁的繼續上課，事後也沒有做任何處理。

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