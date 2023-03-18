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豫劇演員冒雪 為3觀眾唱2小時 「有人沒人 開口不能停」

中國新聞組／北京18日電
豫劇演員在大雪天為3名觀眾表演2小時。（取材自大象新聞）
豫劇演員在大雪天為3名觀眾表演2小時。（取材自大象新聞）

即使台下只有3名演員，河南鄭州豫劇演員日前在大雪天仍堅持演岀2小時20分鐘，劇團敬業精神引發網友熱議；劇團團長耿先生稱，當時雪確實下得很大，但是這是老祖宗留下的規矩，「有人沒人，只要一開口就不能停。」

影音來源：YouTube

綜合九派新聞、瀋陽晚報報導，視頻顯示，當時雪已經下得很大，而且下了有一段時間，地上已經有厚厚一層積雪；儘管天氣寒冷，但台上的豫劇演員卻依舊穿著演出服，聚精會神地表演，而台下坐著的，只有三名觀眾。

這一幕也感動了許多網友，不論是台上的豫劇演員還是台下的觀眾，從他們身上都能看到熱愛，紛紛留言，「為敬業的演員點讚」、「眾人只道敬業堅守，他們心裡的落寞苦澀又有幾個人看到的呢」、「

很佩服坐在台下的那三人，是有多愛大雪紛飛也要看」

更有網友表示，「這三個人愛好看戲不可否認，可他們的愛心捧場才是真心的」。

根據中國非物質文化遺產網介紹，豫劇也叫河南梆子、河南高調、河南謳，豫西山區則稱之為「靠山吼」，主要流行於河南省，在中國各地都有流傳。豫劇傳承至今已有上百年的歷史，早在清代乾隆年間，已成為河南很有影響的戲曲劇種。

河南 鄭州 戲曲

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