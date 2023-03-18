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廣東公司標榜上進 要員工日跑3公里 休息日也跑

特派記者賴錦宏／綜合報導
廣州一公司標榜「跑步文化」要員工日跑3公里，每個月晨跑20天。示意圖。（新華社）
廣州一公司標榜「跑步文化」要員工日跑3公里，每個月晨跑20天。示意圖。（新華社）

如果公司要求員工每個月晨跑20天，你能接受嗎？廣東廣州一位女子在求職時面臨就這個問題，她去面試應徵的公司宣稱有讀書和跑步文化。事件引發網友議論，有中國網友質疑，「那公司有獎金文化嗎？」

影音來源：YouTube

廣州一女子面試時被人力資源主管HR告知，公司有讀書和跑步文化。該公司所謂的跑步文化是指每月至少累計晨跑20天，每次至少跑3公里，工作日需要在上班前完成；讀書則不限書籍，不限時間和地點。

面試當事人稱，就算是休息日，跑步打卡也要在上午10點30分前完成，意味著不能睡懶覺，「軍訓都沒有這麼誇張吧。」她說，覺得這個規定很奇葩，耽誤休息時間，不能理解，因此選擇拒絕。

據悉，該女子面試的是一家教育公司的新媒體內容運營崗位，月薪為人民幣7000-1萬元（約1016-1452美元），有雙休和五險一金。

事件登上新浪微博熱搜，引來不少中國網友議論。有人說，「老闆是不是要以身作則跑個雙倍啊？」「要求這麼多，公司怎沒有獎金文化。」但也有中國網友認為，「公司提前講明了，不喜歡可以不去面試，雙向選擇，省得浪費雙方時間」。

據極目新聞報導，涉事公司人事負責人回應稱，這是公司「上進文化」的一部分，公司領導會帶頭遵從，讀書和跑步可以二選一，完成情況會影響員工績效考核。

員工每月必須晨跑20天，還和績效掛鉤？公司稱這是「上進文化」，領導也跑。 （取...
員工每月必須晨跑20天，還和績效掛鉤？公司稱這是「上進文化」，領導也跑。 （取材自極目新聞）

面試 教育 微博

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