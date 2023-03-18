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中國足球掃賭 傳多位中超球員被帶走調查

中國新聞組／北京18日電
網傳警方現身上海某基地調查賭球。(取材自微博)
網傳警方現身上海某基地調查賭球。(取材自微博)

在足協主席陳戌源被帶走後，中國足球反腐調查17日再起波瀾，多位媒體人在社交媒體發布消息，暗示相關調查又有了最新進展，警方現身了幾支中超球隊的訓練基地，並且有多位球員被帶走調查，其中不乏前國腳以及中超聯賽的知名球員。

射門中國報導，據媒體人程文莉在社交媒體透露，警方已現身上海和西域進行反腐掃賭調查。「以往，警官們重點調查的對像是球員、教練、俱樂部官員、足協官員等，這一次直搗要害部門—莊家！參與過賭球的人們，瑟瑟發抖吧。」

據直播吧報導，此前消息，目前在上海集訓的中超球隊除了上海海港、申花外，還有山東泰山、大連人、南通支雲。

射門中國報導，此外，足球報記者李璇突然發文表示，「說實話，足球屆抓了陳戌源這個級別的官員之後，他之下的其他人，比如球員教練裁判，再有人涉案，我都沒啥興趣，麻木了。這種麻木與陳戌源無關，跟他的級別有關。往上發展的話，會很興奮」。

資深足球記者徐江在社交媒體寫道：炸了！遼SIR出手，繼續飆！隨後不久刪除了這條消息。

而搜狐體育資深足球記者裴力則暗示上海方面有事發生，「今天上海灘雨下的不小，浪奔浪流了。狂飆。」

媒體人孫睿更新社交媒體透露，在上海集訓的隊伍中，有人出事。

媒體人杜立言則透露，有中超中甲的球員失聯，其中有一位前遼足門將。

據了解，目前有多位球員被警方帶走調查，其中包括幾位前國腳，在中超賽場多次引發爭議的焦點球員等人。

搜狐網報導，17日有博主爆料稱，被帶走的球員中包括申花隊員孫世林、朱建榮以及現在不在俱樂部的隊員秦升，另外，目前在上海進行集訓的山東泰山隊隊員金敬道和助理教練矯哲也被警方帶走。

據報導，程文莉表示，這次不是紀檢公安聯合行動，而是專門針對賭球的行動，是某地（東北）的公安警方出動，和李鐵專案組沒有什麼關係。

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