網紅湧入山姆、宜家打卡 「拍照攻略」小紅書掀話題

山姆超市會員店。（取材自界面新聞）

近期許多網紅紛紛湧入山姆和宜家的賣場，不是為了搶購產品，而是搶著在帶著透視感的貨架走道、琳瑯滿目的食品前拍照打卡，發布到網路上，連小紅書 上都出現「山姆拍照攻略」、「宜家拍照技巧」等內容，掀起網友熱議。

界面新聞報導，近期有許多中國網友紛紛在賣場的金屬貨架過道、電梯和大型商品堆頭旁等，可以帶來透視和視覺衝擊的場景拍照，掀起一股風潮。小紅書上「山姆拍照」的話題標籤超過270萬人閱讀，「超市拍照」的話題則接近7300萬瀏覽；至於在沒有山姆和宜家的城市，物美收購的倉儲連鎖品牌麥德龍也成為拍照打卡的選擇之一。

宜家家居北京四元橋賣場。（取材自界面新聞）

不只如此，宜家、山姆這類倉儲零售門店甚至有社交平台博主特意帶著攝影 器材、服化道具來到賣場拍照，這類賣場打卡照還被衍生成一些攝影工作室的生意。也使得這些品牌賣場是否應該禁止拍照成為熱門討論話題。

據報導，宜家對此表示，一般情況下，顧客自己用手機 記錄下逛店中獲得的靈感以及美好的回憶是沒問題的。事實上，這類分享一定程度上刺激了山姆和宜家在社交網路上的討論度，甚至能夠直接轉化為客流。不過也存在一些攜帶大量設備、服裝或者道具，並長時間聚集的情況，「這些行為是有可能影響其他顧客的體驗，對於這類情況，我們的同事會進行勸阻」。

山姆、宜家各式拍照打卡攻略。（取材自小紅書）

山姆官方則稱，如果會員在門店有拍攝需要，可隨時聯繫工作人員，店家會提供相關指引供參考。

看起來，目前這些賣場對於類似非商業拍攝行為處理方式較為柔和。在不影響他人購物的前提下，大多數店員更多睜一隻眼閉一隻眼。