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網紅湧入山姆、宜家打卡 「拍照攻略」小紅書掀話題

中國新聞組／北京18日電
山姆超市會員店。（取材自界面新聞）
山姆超市會員店。（取材自界面新聞）

近期許多網紅紛紛湧入山姆和宜家的賣場，不是為了搶購產品，而是搶著在帶著透視感的貨架走道、琳瑯滿目的食品前拍照打卡，發布到網路上，連小紅書上都出現「山姆拍照攻略」、「宜家拍照技巧」等內容，掀起網友熱議。

界面新聞報導，近期有許多中國網友紛紛在賣場的金屬貨架過道、電梯和大型商品堆頭旁等，可以帶來透視和視覺衝擊的場景拍照，掀起一股風潮。小紅書上「山姆拍照」的話題標籤超過270萬人閱讀，「超市拍照」的話題則接近7300萬瀏覽；至於在沒有山姆和宜家的城市，物美收購的倉儲連鎖品牌麥德龍也成為拍照打卡的選擇之一。

宜家家居北京四元橋賣場。（取材自界面新聞）
宜家家居北京四元橋賣場。（取材自界面新聞）

不只如此，宜家、山姆這類倉儲零售門店甚至有社交平台博主特意帶著攝影器材、服化道具來到賣場拍照，這類賣場打卡照還被衍生成一些攝影工作室的生意。也使得這些品牌賣場是否應該禁止拍照成為熱門討論話題。

據報導，宜家對此表示，一般情況下，顧客自己用手機記錄下逛店中獲得的靈感以及美好的回憶是沒問題的。事實上，這類分享一定程度上刺激了山姆和宜家在社交網路上的討論度，甚至能夠直接轉化為客流。不過也存在一些攜帶大量設備、服裝或者道具，並長時間聚集的情況，「這些行為是有可能影響其他顧客的體驗，對於這類情況，我們的同事會進行勸阻」。

山姆、宜家各式拍照打卡攻略。（取材自小紅書）
山姆、宜家各式拍照打卡攻略。（取材自小紅書）

山姆官方則稱，如果會員在門店有拍攝需要，可隨時聯繫工作人員，店家會提供相關指引供參考。

看起來，目前這些賣場對於類似非商業拍攝行為處理方式較為柔和。在不影響他人購物的前提下，大多數店員更多睜一隻眼閉一隻眼。

攝影 小紅書 手機

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