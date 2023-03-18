河北救護車「說好3200元又加900」故意放慢車速要挾家屬

轉運秦先生母親的救護車。（取材自新黃河）

河北保定一輛救護車「坐地起價」引發關注，當事者秦先生發視頻稱，73歲母親突發疾病，自行找了一輛救護車，與司機商定好費用為3200元（人民幣，下同，約463美元），沒想到半路上，隨車醫師臨時漲價900元，討價還價過程中還故意放慢車速。 事後，秦先生向相關部門投訴，希望追究相關人員的責任。據報導，保定第一醫院監控查到事發車屬於「黑救護車」。

新黃河報導，2月13日凌晨，秦先生及母親在保定第一醫院上了救護車，車開出大約20分鐘後，隨診醫師告知秦先生需要臨時加價心電儀費用900元。

報導指出，秦先生表示，上車後，他看到救護車司機和隨診醫師不斷用手機 各自發著信息，猜測可能與商量「漲價」有關。秦先生當時非常生氣，因為在救護車上，其母親一直嘔吐不止，隨診醫師並沒有用藥，也沒有採取其他治療，並且3200元是上車前跟救護車司機談定的「一口價」。

儘管如此，他也不敢直接拒絕醫師的漲價要求，因為此時他明顯感覺車速變慢。為了不延誤母親治療，秦先生討價還價，最終隨診醫師同意漲價500元。至此，此次轉院共計花費3700元。救護車在凌晨3點16分到達北京 天壇醫院，共計耗時約2小時。

母親在北京住院以後，冷靜下來的秦先生越發懷疑自己遇到了「黑救護車」。秦先生氣憤地表示，救護車在關鍵時刻坐地起價，減慢速度變相要挾患者家屬，無異於謀財害命，他不僅要為自己討公道，也必須讓「黑救護車」受到應有的處罰。

秦先生表示，當時那位接診醫師隨手在一張其他患者廢棄的繳費憑證上面給他寫下救護車司機的電話。據秦先生提供的其母親的繳費憑證顯示，開單醫師為一鍾姓醫師，但無法確定開單醫師與接診醫師是同一人。此外，他也懷疑當天救護車的「隨診醫師」是否具備行醫資質。

據報導，根據保定第一醫院監控，目前查到事發車屬於「黑救護車」。3月15日，秦先生已經向保定市西關派出所報案，此事正在進一步調查中。