我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20日訪俄 莫斯科：習普將談戰略合作話題

「3J」救場 促成第一共和銀行獲300億元存款挹注

寫活人祭祀《翦商》 46「天才史學者李碩自曝絕症將離世

中國新聞組／北京18日電
知名歷史學者李碩透露自己突發絕症。（取材自澎湃新聞）
知名歷史學者李碩透露自己突發絕症。（取材自澎湃新聞）

年僅46歲、被稱為中國「天才歷史學者」李碩，日前在社交媒體透露自己突發絕症，即將離世，消息曝光後引起關注。不少網友感慨「天妒英才」，但李碩說自己活著很少能享受生活，「現在總算能休息了」。李碩曾出版多部史學書，最為人知的是去年10月出版、寫活人祭祀的《翦商：殷周之變與華夏新生》。

香港01報導，1977年出生於河北保定的李碩，擁有北京大學中文系學士，清華大學歷史系碩士、博士學歷，曾當過新聞記者、編輯，此前任職於新疆大學學西北少數民族研究中心，現居成都。

來源：YouTube

李碩日前在微信朋友圈中發文，透露自己2月18日在巴基斯坦首次病發倒下，在當地醫院搶救4天才脫離險境，2月25日回國，「之後近半個月裡我被隱瞞了病情，不然處理後事的時間可能更從容一些」。

46歲歷史學者李碩透露自己突發絕症，即將離世。（取材自紅星新聞）
46歲歷史學者李碩透露自己突發絕症，即將離世。（取材自紅星新聞）

他灑脫地說，相比人的各種死法，目前應該算是「最好的結局」，坦言一切醫學手段都已經失去作用，「大塊勞生，息我以死，我活著也很少能享受生活，總忙忙亂亂操心下面寫個什麼，現在總算能休息了」。

他並稱：「老友們聊起我時，應該都是開心的吧。李碩這破人，不長的一輩子，趣事還不算太少。開心就好，不必傷悼。當下的期望，請朋友們別問候我，甚至不必評論，因為我已經沒有心力回覆。」

李碩的著作《翦商》。（取材自紅星新聞）
李碩的著作《翦商》。（取材自紅星新聞）

李碩通過對各種出土墓葬、甲骨文的研究，分析易經、詩經、尚書的記載，復原了商朝用活...
李碩通過對各種出土墓葬、甲骨文的研究，分析易經、詩經、尚書的記載，復原了商朝用活人祭祀的歷史，提出大膽假設，重新構建夏、商、周的歷史。（取材自紅星新聞）

李碩的發文被廣泛轉發，不少網友大感惋惜：「人生無常，天妒英才」、「世上即將少了一個有趣的人」、「前幾天剛讀完《翦商》，文章寫得條理清楚，文筆也夠吸引人。」

李碩著有多部史書，因去年出版《翦商：殷周之變與華夏新生》而為人熟知，並被稱為「天才型青年歷史學家」。《翦商》考據周人如何滅商，李碩通過對各種出土墓葬、甲骨文的研究，分析易經、詩經、尚書的記載，復原商朝用活人祭祀的歷史，提出許多大膽假設，重新構建夏、商、周的歷史。其中關於商人政治生活，特別是人祭宗教的梳理，引發熱議。

《翦商》去年一出版就大火，連續數周包攬「豆瓣圖書」非虛構歷史人文熱門榜榜首，並獲評豆瓣2022年度歷史·文化圖書、廣西師大出版社2022年度十大好書等獎項。

李碩通過對各種出土墓葬、甲骨文的研究，分析易經、詩經、尚書的記載，復原了商朝用活...
李碩通過對各種出土墓葬、甲骨文的研究，分析易經、詩經、尚書的記載，復原了商朝用活人祭祀的歷史，提出大膽假設，重新構建夏、商、周的歷史。（取材自紅星新聞）
李碩的著作《翦商》。（取材自紅星新聞）
李碩的著作《翦商》。（取材自紅星新聞）
46歲歷史學者李碩透露自己突發絕症，即將離世。（取材自紅星新聞）
46歲歷史學者李碩透露自己突發絕症，即將離世。（取材自紅星新聞）

微信 北京 醫學

上一則

香港特首設顧問團成員34人 李嘉誠長子入列

延伸閱讀

吃治療愛滋藥物會變胖？ 專家：是生活、飲食不正常

吃治療愛滋藥物會變胖？ 專家：是生活、飲食不正常
明州藝術館青銅展 葉錦添拉近古物距離

明州藝術館青銅展 葉錦添拉近古物距離
16年前殺5子女 比利時母選在孩子忌日安樂死

16年前殺5子女 比利時母選在孩子忌日安樂死
16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

熱門新聞

網友在廣西偶遇邊界與海洋事務司副司長趙立堅​​​。（取材自微博）

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

2023-03-10 12:22
習近平（左）11日與李克強（右）握手。路透

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

2023-03-11 10:58
中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
左起：薄熙來、汪洋、胡春華。(美聯社檔案照)

薄熙來、汪洋、胡春華…兩會10年只剩「一習身影」

2023-03-10 15:08
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
李冬菊。（取材自大象新聞）

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

2023-03-11 08:03

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？

楊紫瓊在奧斯卡頒獎典禮的男伴是誰？
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒