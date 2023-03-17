寫活人祭祀《翦商》 46「天才史學者李碩自曝絕症將離世

知名歷史學者李碩透露自己突發絕症。（取材自澎湃新聞）

年僅46歲、被稱為中國「天才歷史學者」李碩，日前在社交媒體透露自己突發絕症，即將離世，消息曝光後引起關注。不少網友感慨「天妒英才」，但李碩說自己活著很少能享受生活，「現在總算能休息了」。李碩曾出版多部史學書，最為人知的是去年10月出版、寫活人祭祀的《翦商：殷周之變與華夏新生》。

香港01報導，1977年出生於河北保定的李碩，擁有北京 大學中文系學士，清華大學歷史系碩士、博士學歷，曾當過新聞記者、編輯，此前任職於新疆大學學西北少數民族研究中心，現居成都。

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李碩日前在微信 朋友圈中發文，透露自己2月18日在巴基斯坦首次病發倒下，在當地醫院搶救4天才脫離險境，2月25日回國，「之後近半個月裡我被隱瞞了病情，不然處理後事的時間可能更從容一些」。

46歲歷史學者李碩透露自己突發絕症，即將離世。（取材自紅星新聞）

他灑脫地說，相比人的各種死法，目前應該算是「最好的結局」，坦言一切醫學 手段都已經失去作用，「大塊勞生，息我以死，我活著也很少能享受生活，總忙忙亂亂操心下面寫個什麼，現在總算能休息了」。

他並稱：「老友們聊起我時，應該都是開心的吧。李碩這破人，不長的一輩子，趣事還不算太少。開心就好，不必傷悼。當下的期望，請朋友們別問候我，甚至不必評論，因為我已經沒有心力回覆。」

李碩的著作《翦商》。（取材自紅星新聞）

李碩通過對各種出土墓葬、甲骨文的研究，分析易經、詩經、尚書的記載，復原了商朝用活人祭祀的歷史，提出大膽假設，重新構建夏、商、周的歷史。（取材自紅星新聞）

李碩的發文被廣泛轉發，不少網友大感惋惜：「人生無常，天妒英才」、「世上即將少了一個有趣的人」、「前幾天剛讀完《翦商》，文章寫得條理清楚，文筆也夠吸引人。」

李碩著有多部史書，因去年出版《翦商：殷周之變與華夏新生》而為人熟知，並被稱為「天才型青年歷史學家」。《翦商》考據周人如何滅商，李碩通過對各種出土墓葬、甲骨文的研究，分析易經、詩經、尚書的記載，復原商朝用活人祭祀的歷史，提出許多大膽假設，重新構建夏、商、周的歷史。其中關於商人政治生活，特別是人祭宗教的梳理，引發熱議。