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溫州2幼兒園發不信教承諾書？移民牧師：當局宗教管控更嚴

中國新聞組／上海18日電
幼兒園活動示意圖，圖文無關。（中新社）
幼兒園活動示意圖，圖文無關。（中新社）

溫州龍灣區的許多幼兒園家長，日前被要求簽署一份「家庭不信教承諾書」，要求簽下家長和幼兒的姓名。據溫州市政府工作人員表示，龍灣區是否有這樣的情況需要更多查詢。有牧師表示，近年來溫州當局對宗教自由的限制步步推進。

自由亞洲電台報導，根據溫州龍灣區一些不具名的基督徒透露，當地的第三幼兒園和南洋幼兒園，3月上旬發放名為「家庭不信教承諾書」的文件。這兩家幼兒園發出的文件內容一致，只有落款處幼兒園的名字不同。文件上分別蓋有兩家幼兒園的印章。

據當地基督徒傳出的照片，這些幼兒園發放的「不信教承諾書」，要求各家庭做出多項承諾，包括「堅持正確的政治方向，崇尚科學，堅定理想信念、增強黨性觀念、強化黨的紀律」、「牢固樹立馬克思主義唯物觀，加強無神論教育學習，不信教、不參與任何宗教活動，不在任何場所宣揚和傳播宗教」、「模範遵守黨的紀律和國家的法律法規，絕不參加任何法輪功等邪教組織」等。

報導指出，記者致電溫州市政府熱線，接線人員表示不清楚詳情，並表示會轉達龍灣區進一步諮詢。兩家幼兒園則無人接聽電話。

現居加州灣區，曾在浙江三自教會工作多年的劉貽牧師表示，這種情況多年前還沒有過。他說：「2018年5月，溫州多處地方的學校就開始調查學生家長的宗教信仰狀況。但是只知道有小學、中學、大學發生過這樣的情況，現在開始從幼兒園調查，這令人匪夷所思。」「這說明中國政府對浙江基督教最發達的地區，施行更嚴厲的宗教管控。」

劉貽牧師表示，近年來溫州當局對宗教自由的限制不斷推進。2017年8月時，當地有很多教堂接到政府通知，嚴禁未成年人進入教堂，且不得組織未成年人參加宗教活動。

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