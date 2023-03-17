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長沙首執行「補植覆綠」案件 4人伐百株樹木 補種483株

中國新聞組／北京17日電
長沙4人因為砍161棵樹獲利1萬多，被判補植近500棵樹。（取材自瀟湘晨報）
長沙4人因為砍161棵樹獲利1萬多，被判補植近500棵樹。（取材自瀟湘晨報）

長沙日前執行首例「補植覆綠」的判例。2021年3月間，當地4人在未辦證的情況下，在雨花區某山場砍伐青苗樹木，利潤平分，獲利逾萬元（人民幣，下同）。非法行為東窗事發後，四人被法院判「補植覆綠」，日前種下近500株紅葉石楠、桂花、欒樹等林木。

瀟湘晨報報導，2020年12月，左某堂邀集鄧某峰、張某才、張某某合夥，約定每人出資1萬元（約1449.6美元）購買雨花區牛頭村蘆竹坡組徵拆範圍內山場的青苗樹木，利潤平分。

2021年1月底，左某堂、張某才代表4人與蘆竹坡組代表戴某等人達成協議，以3.2萬元買斷蘆竹坡組徵拆範圍內組集體土地上的青苗樹木。4人明知砍伐樹木須辦理林木採伐許可證，仍在未辦證的情況下，於2021年3月18日至29日期間，以油鋸採伐161株規格為8至41公分的杉樹，並以850元每立方米的價格銷售至天心區某木材廠，共計獲利1萬2820元，由4人平分。

據報導，開福區法院湘江環境資源法庭審理認為，左某堂等4人濫伐林木的行為，損害了該山林所承載的水源涵養、水土保持、保持生物多樣性的生態功能，損害了社會公共利益，造成林業自然資源損失，構成民事侵權。應向社會公眾賠禮道歉，並承擔義務宣傳、參加公益活動等替代性修復活動，以彌補其行為對當地生態環境造成的損害。判決4人補種濫伐林木株數三倍的林木。

經過多方協商，最終確定雨花區同升街道沙子嶺為本案「補植覆綠」的地點，並按要求確定樹種和林木規格進行補植。3月14日當天，法院幹警、被執行人、環保志願者和學生等相互配合，種下483株紅葉石楠、桂花、欒樹、香樟樹苗等。

長沙4人因為砍161棵樹獲利1萬多，被判補植近500棵樹。（取材自瀟湘晨報）
長沙4人因為砍161棵樹獲利1萬多，被判補植近500棵樹。（取材自瀟湘晨報）

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