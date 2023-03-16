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網紅0元自製鍋底 海底撈祭封殺令 網友一面倒支持

記者林宸誼／綜合報導
有網友在海底撈點清水鍋後，用調味料調出各種口味，還出了教程。(取材自無錫eTV)
有網友在海底撈點清水鍋後，用調味料調出各種口味，還出了教程。(取材自無錫eTV)

中國最大的連鎖經營火鍋店「海底撈」推出新規，顧客必須點至少一個火鍋鍋底，不能自帶鍋底，疑為防止類似「海底撈0元自製鍋底」等「網紅」吃法。

北京青年報報導，「海底撈要求必須點鍋底」的話題，還在最近衝上了微博熱搜榜第一，中國網友一面倒支持海底撈的舉措，還說「真占便宜沒夠，點四個清水鍋還去吃什麼海底撈，還有自己帶鍋底的，更奇葩」。

海底撈湯底是每格算錢，先前就曾有中國網友曬出自己花17元（人民幣，下同，約2.46美元）吃海底撈攻略，點免費的四宮格的清水鍋、七元的一份撈麵、十元的自選小料。這種行為就曾引發熱烈討論，有人覺得「占便宜還出攻略」不太好。

新聞晨報報導，還有網友出了「0元自製海底撈鍋底」攻略，拍攝者通常進店點四個清水鍋底，再付調料費或自帶調料包，將調味好的調料放入清水鍋中，成為「自製鍋底」，此類影片多數出現在自媒體博主帳號內容中。

海底撈官方客服人員表示，目前海底撈也支持點清水鍋，但不能單點清水鍋，至少要點一種鍋底。「海底撈的菜品圍繞鍋底特色上架，鍋底是火鍋的靈魂，海底撈的鍋底多種多樣可滿足不同顧客的需求，可以多多嘗試，以達到最好的用餐體驗。」

海底撈廈門中山路店、南京珠江路店、濟南泉城路店、天津南開魯能店、重慶北城天街店均表示無法單點清水鍋下單，最少需點一種鍋底。如需清水鍋建議點四宮格，點一個鍋底加三個清水鍋。

海底撈北京三里屯店、山東臨沂泰盛店均表示，原則上不能單點清水鍋，至少要點一種鍋底，但顧客如有特殊需求，可提前與門店負責人溝通並協調，顧客在下單時可以點一種鍋底，但鍋底只用清水鍋，下單的鍋底替換成等價菜品。

海底撈鍋底分為單鍋、雙拼和四宮格。目前，單鍋鍋底已經沒有「清水鍋」的選項，拼鍋和四宮格仍有該選項。根據海底撈店內服務員介紹，在拼鍋和四宮格中，顧客要選一個付費鍋底，其餘均可以選擇清水鍋。

海底撈同時也祭出多項規定，像是北京某分店日前禁止顧客自帶菜，表示這是「出於對食材管理和安全用餐的一個考慮」不提倡顧客自帶食材。

海底撈祭規定，用餐必需要點鍋底。(取材自無錫eTV)
海底撈祭規定，用餐必需要點鍋底。(取材自無錫eTV)

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