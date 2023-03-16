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「把他當老子看？」諷中諂媚俄 周立波微博遭禁

中國新聞組／北京16日電
周立波。（取材自微博）
周立波。（取材自微博）

中國網信辦12日才通令展開為期兩個月的專項行動，要「從嚴整治」自媒體亂象以嚴禁造謠和「斷章取義」；同一時間，上海知名脫口秀演員周立波就因在微博發文嘲諷中國諂媚俄羅斯，其微博與微信隨即被當局禁言。

周立波是表演風格「海派清口」的創始人，其微博有3400餘萬的粉絲。據中央社報導，他12日周立波寫道：「普京大帝！戰鬥民族！…為什麼總有那麼一些中國人，莫名其妙的把這些溢美之詞送給俄羅斯？」「就是因為當年俄羅斯（蘇聯）兒子打老子嗎？！就是因為霸占我500萬平方公里大好河山至今不還嗎？！當年的兒子已成孫子了！你還把他當老子看？友誼可以，諂媚不要。」

他的貼文還附上一張地圖，以鮮紅標註被當年蘇聯侵占的土地並指出：「記住這張地圖！它終有恢復原貌的那一天！那才是中華民族的偉大復興！」微博管理員目前在他的微博個人頁面註記「因違反相關規則，該用戶已被禁言」。

儘管當局容不下，不過也有肯定他說實話的網民留言：「他說錯了麼」、「關鍵是外蒙那些都是共產黨送出去的，為了蘇聯老大哥保住他們江山」、「他說了不能說的，上海人懂的，他被封也不意外，就是封你的口，不讓你罵。」

在此之前，中國網信辦12日晚間宣布，即日起為期兩個月，展開「清朗．從嚴整治『自媒體』亂象」專項行動，對付自媒體炮製有害信息，斷章取義歪曲解讀、渲染悲情煽動對立，製造損害黨和政府形象等。

另據自由亞洲電台報導，中國網路管理部門透過大數據監控網絡言論的技術手段進一步提升。有中國網民近日披露，當局的人臉布控系統功能進一步細化。該系統可根據網民在社媒上的言行判斷其政治立場，並配合人臉識別系統實施監控。

上海知名脫口秀演員周立波因微博發文諷中國媚俄，他的微博與微信隨即被當局禁言。（取...
上海知名脫口秀演員周立波因微博發文諷中國媚俄，他的微博與微信隨即被當局禁言。（取材自周立波微博）

微博 俄羅斯 微信

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