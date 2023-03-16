央視「3·15」打假／直播假流量 1手機操縱2萬水軍

有傳媒公司以雲控系統控制大量手機，讓「它們」在網上興風作浪。(取材自央視)

央視在3·15晚會曝光直播間背後的「提線木偶」，水軍操盤誘導跟風下單，一台手機 操縱兩萬水軍，讓身陷其中的網民被「流量、點讚、評論」風向帶著跑，衝動跟風，在網上掏錢下單。

央視財經報導，一位從事直播帶貨代運營的工作人員小沈指出他經常購買水軍，通過水軍烘托直播氣氛。使用水軍已經是直播帶貨行業公開的秘密，明碼標價，直播人氣100人一小時在線49元（人民幣，下同），點讚10萬18元，評論30個59元。

多年來，國家相關部門連續開展了多項專項治理行動，這些動輒成千上萬，仍然活躍的水軍從何而來？一名林姓經理自稱開發最強大的手機群控系統，他說明，所謂群控系統，就是利用一台電腦，可同時控制100部手機，這100部手機，就可以冒充100個真實用戶，充當水軍。

林經理現場演示，通過一台電腦，簡單操作了幾下，十多個水軍瞬間進入了一個售賣工藝品的直播間。林經理介紹，通過群控系統可以控制大量水軍，無人值守、自動工作，很多直播公司都會用這樣的群控系統。有些大主播能花上億元做機房，機房非常大。

嘉興宇禾文化傳媒有限公司推出的雲控系統，操作起來更加簡單粗暴，一台手機，可以同時操控200到2萬台手機，充當水軍。為了讓水軍看起來更像真實用戶，在進入直播間時，宇禾公司的雲控系統還能事先設定批次、進入時間以及不同的發言內容等。

央視點名在陜西亞潤進網絡科技有限公司，該公司同樣的雲控系統，除可以為直播間點讚、刷人氣等，該公司主要業務，是為一些遊戲平台提供水軍。

在該公司一個數十平方米的房間，架子上也同樣擺滿手機，大約有4、5百台，屏幕顯示多款遊戲正在如火如荼地進行著，有糖果果聯盟、貝貝捕魚、玩棋盤、鬥地主等等。

周經理說，遊戲公司通過中間商與他們合作，常年雇傭他們的雲控水軍自動玩遊戲，假扮用戶來提高人氣。