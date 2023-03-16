央視「3·15」打假／工人赤腳踩、吐口水 汕頭知名醃菜被查封

露天曝曬的芥菜以挖掘機搬運。(取材自南方+)

去年央視在315晚會揭露湖南「土坑酸菜」衛生問題，一年後，這一幕又在廣東汕頭再現。汕頭兩家醃菜龍頭企業被曝出工作環境「髒亂差」，製作橄欖菜的芥菜露天堆放，菜葉發黑腐臭，還有工人抽菸邊幹活，赤腳踩南薑，至直接朝地面吐口水。畫面曝出令網民大呼噁心，再也不敢吃酸菜了。

「潮汕有三寶」是魚露、菜脯和鹹菜。其中，其中以大芥菜為原料加鹽醃漬 而成的潮汕鹹菜，是居家生活常見的小菜。

南方日報、南方+暗訪發現，在汕頭市龍湖區龍華街道南社工業園路邊，有一堆用紅布半掩的綠葉菜。由於剛下過雨，雨水、泥土蔓延到菜的底部。走近可以發現，這些菜葉中，混雜著一次性飯盒、菸頭和塑料袋，不少菜葉已發黑，散發著陣陣腐臭，蒼蠅在空中打轉。

這些看起來已經發黑腐爛的菜葉是潮汕橄欖菜的原料——芥菜葉。據村民所說，是汕頭市玉蕾食品實業有限公司所有。數日後，玉蕾工作人員操作挖掘機，將地上的芥菜搬運到鏟車上，再運至倉庫中。男子說「全天下都這麽做啦，放這裡是瀝乾水分」。

玉蕾倉庫中有數個大大小小的水泥醃製池，一些池子已經密封，頂部鋪滿厚厚的鹽，芥菜經鹽漬、封存發酵、洗鹽退淡、切碎、脫水、橄欖油煮等工序，成為包裝精美的橄欖菜。

報導指出，9款送檢產品中，有8款產品被檢測 出二氧化硫殘留量超標，其中最嚴重的一款，二氧化硫殘留值超出限定值5.3倍。

另據廣東新聞頻道報導，南社村的汕頭沐彤園食品有限公司裡，工人直接赤腳踩在南薑上。被問到會不會辣腳時，工人稱「習慣了就不辣了」。該公司還被曝光菜廠的生產、儲存環境髒亂設備簡陋，新鮮的芥菜和被醃製過的芥菜隨意堆放，醃製坑裡的工人穿著未經清洗和消毒的水鞋來回踩踏，有工人甚至直接朝地面吐口水。

報導指出，在京東、淘寶等電商 平台搜索「玉蕾橄欖菜」，發現其銷量十分可觀。在京東自營旗艦店裡，一款450g的瓶裝橄欖菜售後評價條數超過20萬。

在醃菜衛生問題曝光後，網民驚懼不已，「我家裡就有玉蕾」、「良心都壞了」、「為什麼一再發生，還不是罰的沒有賺得多」、「天天嘲笑印度食物，自己吃的也不咋樣」，不少網民說再也不敢吃酸菜了。