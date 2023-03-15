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西寧警懸賞3萬抓「馬冬梅」 撞名電影女主角 網友調侃「接龍」

中國新聞組／北京15日電
電影「夏洛特煩惱」中的馬冬梅。(取材自豆瓣)
電影「夏洛特煩惱」中的馬冬梅。(取材自豆瓣)

近日西寧市公安局懸賞3萬通緝電信騙徒「馬冬梅」，意外掀網路熱議和發酵。這則嚴肅的警情通告在媒體轉發後，因為犯罪嫌疑人馬冬梅跟電影「夏洛特煩惱」女主角同名，引發網友調侃「接龍」，並最終將該條信息推上熱搜。

來源：YouTube

「西寧公安」微信公眾號14日消息，西寧市公安局日前破獲李生彪財物被詐騙案件，發現一個以馬冬梅等人為首的盤踞在緬甸的電信詐騙犯罪集團，並被公安部列為「拔釘」重點人員，西寧市公安局立即懸賞緝捕馬冬梅，並對提供重要線索或直接抓獲的，獎勵人民幣3萬元。

/西寧市公安局懸賞3萬緝捕馬冬梅。（取材自中國青年報）
/西寧市公安局懸賞3萬緝捕馬冬梅。（取材自中國青年報）

另據上游新聞報導，對於馬冬梅作為遼寧省丹東市人在緬甸進行電信詐騙，為何由西寧警方發布通緝令一事，當地的李警官表示暫時無可奉告，只說的確涉及了本地的一起案件。至於網友們熱議「馬冬梅成為通緝犯」，李警官表示：「首先，嫌疑人的名字和「夏洛特煩惱」女主角重名，這是一個偶然現象，因此導致的網路熱議和發酵，對我們開展工作會有更好的促進作用，畢竟大家都關注了，可能線索就會越來越多，我們也歡迎網友提供有價值的線索。」

李警官表示，雖然目前打來的電話很多，但很多都是來確認消息真假或者諮詢情況的，真正對案件偵破工作有幫助的並不多，如果只是調侃玩哏之類的，請盡量不要打電話，否則會大大增加我們的工作量。

對此，網友玩哏留言，「事實證明，電影原型都來自於現實，名字也一樣」、「完了，這人抓不著了。警察：大爺，你們這小區有沒有一個叫馬冬梅的？大爺：馬什麽梅？？？」、「此梅非彼梅」、「自帶BGM的名字」、「大爺終於把馬什麽梅看丟了」、「馬冬梅下落不明了，那得問夏洛啊」、「猛一看以為是個明星，楞了一下曼城的馬冬梅？仔細一看不認識」。

公安 詐騙 通緝

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