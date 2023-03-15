山西女給客戶倒水太滿 被雇主稱不用心炒了 網友吵翻了

公司出具的解除勞動合同通知書。(取材自極目新聞)

山西太原，一女子剛過試用期突然被公司通知辭退，原因竟然是「給客戶的水倒太滿」，女子相當不滿，決定向相關單位申訴，維護自己的權益；涉事公司表示「從小事可反映用心程度」，有網友表示認同，但也有人罵小題大作。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，當事女子在社交平台發布了一段6分50秒的視頻，記錄自己因「給客戶倒水太滿」被公司辭退，並與公司工作人員溝通一事。

該女子在視頻簡介中稱：「試用期被甩給一張解除勞動合同通知書，給出原因：給客人一次倒水倒太多了......不符合錄用條件。錄用條件在哪裡？我什麽時候簽過字？這不屬於無故辭退嗎？沒有任何補償，當天上午踢出工作群及釘釘，工資沒有結算。」

錄音對話內容如下，女員工：「因你在試用期被證明不符合錄用條件」，這個我不太理解，是哪方面也沒有跟我說，只是單純出了一個通知。

公司：直接的原因就是昨天下午接待倒水的事情。那個事情說大不大說小不小，反映出來的不是工作能力，是工作態度。你那個水倒得都快溢出去了。

女員工：並沒有（溢出去）。

公司：倒得特別滿。有一個老師就因為你倒那杯水，當時就挺不高興的，我聽說好像都因為那個事就不想喝那杯水了。

錄音中，公司一名工作人員表示，該女子的崗位職責中有一項是行政接待，行政接待需要具備相關商務禮儀的素質和能力，此前已經做過培訓，但該女子表示並沒有做過培訓。「就是通過這麽一件小事情，感覺到沒有達到我們要的用心程度。」公司工作人員稱，公司員工是代表公司形象的。

最後，該女子表示不接受公司給出的解除勞動合同通知書，希望詳細說明哪項不符合錄用條件。她不同意公司的做法，將申請勞動仲裁，維護其合法權益。隨後，山西卓育雲教育 有限公司一名工作人員稱，他們並不了解詳情，該走啥程序走啥程序。

針對此事，有網友表示「第一次聽說水倒多了被辭退」「想開除你有一萬種理由」，也有網友認為，這是工作的一部分，公司有權指出失誤。