「那是生活費」 廣州留守女童掉200元 跪求撿錢婦歸還

老婦撿錢不願歸還，女孩崩潰下跪。（視頻截圖）

日前，廣州一名留守女孩不小心掉了200元（人民幣，下同，約29.1美元），被一個老婦撿到卻不願歸還，女孩崩潰下跪央求，「那是我的生活費」。網傳影片令網民不禁心疼留守女孩，同時發出「是壞人變老了，還是老人變壞了」的疑問。

來源：YouTube

綜合媒體報導，影片中，三名穿著校服的女孩與一名老婦在商店門口發生爭執。旁邊路人稱可以打電話叫父母來解決，但其中一個女孩崩潰大喊：「我爸爸媽媽都不在家！我這個錢是有用的！」女孩最終哭著下跪懇求，在路人勸解下，老婦才將錢還給女孩。

據了解，知情人稱女孩是留守兒童，父母不在身邊，和爺爺奶奶生活，而這200元是女孩一周的生活費。

女孩撕心裂肺的哭聲令網民心疼，「對孩子來說，她們的世界還不大。別看只有200元，丟了可能是一件天大的讓她恐慌的事」、「她這麼絕望，並不是200元能用幾天的事，而是她難以跟家裡開口再要200元，說她弄丟了錢」、「不是老人變壞了，是壞人變老了」。