廣東小學老師促家長「打殘孩子手 留著無用」 驚動教局

老師的「雷人」發言引發關注。(取材自上游新聞)

近日，廣東湛江吳川市一名小學五年級老師在家長群建議家長「打殘孩子手，留著令人惡心」的截圖在網上流傳，受到廣泛關注。吳川市教育局 相關科室工作人員13日稱：「教育局已介入調查此事。」有媒體多次撥打涉事小學公開電話，一直沒人接聽。

上游新聞報導，據網友曝光的聊天截圖顯示，在一個有125人的吳川某某小學五年級班級家長群裡，ID名為「楊某某老師」在群裡發出一張語文作文留白試卷的照片，並寫道：「@所有人，如果孩子的手無用，建議家長乾脆打殘算了，留著裝飾看著令人惡心」、「這就是平時不完成作業取得的成果，不知家長有何感想。還這麼寵著孩子，你就是推孩子走上不歸路的助手」。

另一張構圖截圖顯示，上述「楊某某老師」疑似對學生家長說：「你女兒的手留著也無用，什麼作業也完成不了，考出這樣的成績，丟人現眼。」

據報導，13日多次撥打學校公開電話，一直沒有人接聽。吳川市教育局接電話工作人員13日說：「教育局已介入調查此事。」

對這位教師的做法，網友們多認為不妥，但是卻有人認為，這也是情有可原，「怒其不爭，雖然稍微過火，但這正是老師拳拳之愛，都和家長一樣寵著哄著，別送學校了，自己培養吧」、

「這個老師不是壞老師，但教學能力肯定不怎麼樣，所有學生都不會做作業，難道教學一點問題沒有，老師不是每個人都適合做的，教學本身有很大學問，不然怎麼有名師名校呢」、「這位老師本意是好的，希望孩子努力學習，恨鐵不成鋼啊！表達的意思有點欠妥」。