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捐款1100萬給母校未兌現 被告上法庭 吳幽：一定認帳

中國新聞組／北京14日電
2019年4月10日，中國礦業大學在110周年校慶之際，公開宣布其2008級校友吳幽捐贈1100萬元人民幣，支持學校事業發展。（取材自極目新聞）
2019年4月10日，中國礦業大學在110周年校慶之際，公開宣布其2008級校友吳幽捐贈1100萬元人民幣，支持學校事業發展。（取材自極目新聞）

中國礦業大學校友吳幽因未履行1100萬元（人民幣，下同）的捐贈承諾，被母校告上了法庭，成為失信被執行人，限制高消費一事引發關注。對此「詐捐」疑雲，吳幽回應：錢一定到位。

據三言科技消息，吳幽在WeMedia自媒體群對此事作出回應稱，2019年當時正值母校110年校慶，校友基金會希望吳幽能有所表示，最初校方提議是10年內捐贈5000萬，但吳幽感覺有壓力，就選擇了折中的1100萬，剛好也與110周年校慶相對應。

吳幽說，後來被投項目出現流動性問題，所以捐贈就很難用現金兌現了。為此，吳幽曾提議以其持有的某個2億基金的46%的收益權做抵押，但這種提議沒被接受，母校只要現金。

吳幽稱對母校有感情，自己從來沒有說不認帳，但是目前確實有困難，但最終承諾的錢一定會到位。他調侃說羅永浩是「真還傳」，自己是「真的捐」。

當被問到是否因此事吃了一波流量紅利，吳幽直言「之前礦大就不知道我，甚至很多我的合作夥伴都不知道有礦大」。他還表示這是礦大有史以來的第一大捐贈，「這個事情也是慈善捐贈里程碑的事情」。

他還指出自己的支付寶已經被凍結了，並表示向母校捐贈的錢和鏡湖資本沒有關係，捐贈純粹是個人行為，和基金無關。

此外，吳幽還特地開設社交帳號，後續將對捐贈事件公開作出回應和解釋。

支付寶

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