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美中資金橋樑斷 矽谷銀行破產 中多家創投企業「斷奶」

編譯任中原／綜合報導
美國矽谷銀行（SVB）上周突然破產。（路透）
美國矽谷銀行（SVB）上周突然破產。（路透）

矽谷銀行SVB）破產，使中國多家創投基金及新創科技企業陷入資金「斷奶」困境，因為SVB一直是一些美、中兩地相關業者之間的資金橋樑。SVB與上海浦東開發銀行的合資企業將何去何從也備受質疑。

業內人士表示，美國的創投公司在將資金輸往中國之前，通常先將資金先存在SVB，是連接兩地資金鏈的要角。SVB於10日突然倒閉，使創投公司在中國的主管來不及從SVB提出存款。中國多家創投資金公司表示，他們所投資的一些新創企業也面臨無法提出存款的問題。

在美、中兩地皆有業務的中國生技公司，更與SVB往來密切。在香港上市的十多家科技與生命科學公司都以SVB為主要往來銀行，原本將用作長期臨床發展計畫的資金可能無法動用。例如癌症治療開發業者再鼎實驗室在上海及舊金山都設有辦事處，表示該公司有「區區」2300萬美元被卡在SVB。

SVB與浦發銀行的合資企業與SVB財務分立，總資產達人民幣210億元（30.3億美元）。上海金監單位已召開緊急會議討論此一問題。SVB倒閉，意味SVB將不能再成為合資企業的大股東，浦發銀行將能吃下SVB的股權（50%），但浦發未必會接盤。

SVB 投資 矽谷銀行

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