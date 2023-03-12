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當出租車開？「麻煩機長開快點」延誤1小時航班提前到

中國新聞組／北京12日電
一名乘客發布視頻稱，他搭乘山東航空一航班延誤，因他趕時間要到濟南轉機，於是向航班人員求助「麻煩讓機長開快點」。（取材自紅星新聞）
一名乘客發布視頻稱，他搭乘山東航空一航班延誤，因他趕時間要到濟南轉機，於是向航班人員求助「麻煩讓機長開快點」。（取材自紅星新聞）

近日，一名乘客發布視頻稱，他搭乘山東航空一航班延誤，因他趕時間要到濟南轉機，於是向航班人員求助「麻煩讓機長開快點」，最後航班果然提前20分鐘到達，他也完成5分鐘的極限轉機。此視頻引發網民熱議，嘲諷「飛機當出租車開， 牛逼」。山東航空則回應稱這是按「旅客急轉機」服務程序操作，保障乘客在較短時間內順利轉機。

影音來源：YouTube

北京青年報報導，旅客趙先生通過自媒體發布視頻信息稱，本月6日，搭乘山東航空的客機前往濟南轉機，因為飛機起飛延誤1小時，擔心無法轉乘下一趟航班，請機長「飛快一點」，最後航班提前到達。消息傳出後，一度引起網友熱議。

山東航空回應稱，因該航班時刻調整，為確保旅客順利完成中轉，濟南地面工作人員按「旅客急轉機」服務程序保障，並在空管指揮下及山航各保障環節工作人員密切協作，在較短時間內幫助趙先生順利轉機。

澎湃新聞報導，網友在評論區紛紛留言，「老牛逼了，必須五星好評」、「山航總能帶給乘客不一樣的體驗」，還有人說，「不久前，中聯航重慶飛北京，提前55分鐘到達」、「也未必是應旅客要求，以前坐過吉林回京的飛機，也是後發先至，聽說很正常」。

更有人表示，「山航延誤一小時，提前20分鐘不是常規操作嗎，我感覺這機長開的還有點慢了」、「顛倒是非，本來航班就是調時的，在這裡吸引流量博取眼球」、「飛機快比慢更安全，因為飛行本就需要一定的速度，如果失速反而更危險」、「頭上長攝像頭？都火急火燎了，還能拍視頻」。

非當事航班。(取材自山東航空微博)
非當事航班。(取材自山東航空微博)

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