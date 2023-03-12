金錢豹有靈性？雙爪合十回拜遊客 粵動物園：沒人教

廣東中山市一動物園內的金錢豹「回拜遊客」，園方回應稱，「沒人教，只見過這一次」。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

廣東中山市一動物園 內的金錢豹近日火了，視頻中，金錢豹微微站起身，多次雙爪合十朝不同的方向拜，拜了幾下後瀟灑轉身。由於部分遊客圖旺財拜金錢豹，會對著金錢豹拱手拜一拜，沒想到就產生了視頻中的逗笑場景，網友戲稱「金錢豹還挺講究」、「做不到，給您拜回去」、「其實牠是在討要急支糖漿」。

影音來源：YouTube

綜合快科技、極目新聞報導，動物園的工作人員表示，牠一隻成年公豹，今年7歲，平時就活潑好動。飼養員想拍攝金錢豹的視頻時，無意間拍下了這一幕，當時遊客很多，有人可能為了旺財，朝金錢豹拜，沒想到牠學會了遊客的動作，雙方互相拜，並表示：「沒有任何工作人員引導牠做這個動作，而就見過這一次，後來沒有再見過。」

金錢豹又名花豹，因身上有類似中國古代銅錢的斑紋，因此而得名，怕是也正是因為如此，才會被一些人當成可以「暴富」的祈禱對象。

有意思的是，去年春節期間，「西遊記」中的小妖怪金錢豹因諧音哏意外走紅，引起了不少人的追捧，其背後的原因怕是跟這次動物園裡拜金錢豹差不多，都是對出於對財富的渴求。