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「蟲雨」襲擊遼寧？ 竟是楊樹花惹誤會 美媒稱是生物災難

中國新聞組／北京12日電
美媒稱中國遭「蟲雨」襲擊，仔細一看是楊樹花。（取材自觀察者網）
美媒稱中國遭「蟲雨」襲擊，仔細一看是楊樹花。（取材自觀察者網）

中國下「蟲雨」？「紐約郵報」日前報導稱「中國遭遇生物災難」，其依據是一條社交媒體視頻，視頻中，「小蟲子」遍地都是，而人們還得打傘「避難」，甚至有美國網友直呼「末日來臨」，然而所謂的「蟲子」是中國十分常見的楊樹花穗。

影音來源：YouTube

觀察者網報導，「紐約郵報」寫道，「在看起來像是下起了『蟲雨』後，中國遼寧省的市民被告知要找避難所。」並形容是「黏糊糊的生物災難」，還援引科學網站「大自然母親網絡」（Mother Nature Network）的解釋稱，此類事件一般發生在暴風雨後，強風會將昆蟲席捲數公里，然後在風勢減弱後，就形成了「蟲雨」。

報導還提及，美國佛羅里達州去年12月也發生過類似的奇怪事件，當時鬣蜥也像雨一樣從樹上掉下來。

有人調侃稱這是「運行世界的『矩陣』出現了Bug」，也有人驚呼「末日降臨」；此外，還有一些人藉著這則報導，詆毀攻擊中國。

也有人質疑起報導的真實性，稱那些蟲子狀東西「看起來像是春天的時候從橡樹上掉下來的絨毛」。還有中國網友直言這是「假新聞」，所謂的「蟲子」是楊樹花穗。

其實早在3月初，浙江「東陽日報」官方抖音號也曾發布這條視頻，配文道：「楊樹花掉滿車頂，遠看好似蟲子看得頭皮發麻。」當時許多網友也評論稱的確有被嚇到，「雞皮疙瘩都起來了」。

美媒稱中國遭「蟲雨」襲擊，仔細一看是楊樹花。（取材自觀察者網）
美媒稱中國遭「蟲雨」襲擊，仔細一看是楊樹花。（取材自觀察者網）

抖音 佛羅里達州

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