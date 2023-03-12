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人大代表建議中小學「推行躺睡」 網友瘋狂點讚

中國新聞組／北京12日電
全國人大代表、高級中學教師張瓊麗建議，在全國中小學推行「趴睡」變「躺睡」。（視頻截圖）
全國人大代表、高級中學教師張瓊麗建議，在全國中小學推行「趴睡」變「躺睡」。（視頻截圖）

全國人大代表、湖北省恩施土家族苗族自治州高級中學教師張瓊麗今年提出建議，在全中國中小學推行「趴睡」變「躺睡」，充分保證中小學生實現優質午休。

快科技報導，張瓊麗在教學和調研中發現，中國絕大多數中小學缺乏午休設施，學生多是趴在課桌上午睡，認為這會嚴重影響睡眠質量，不利於大腦發育、骨骼生長、視力保護。

於是在「兩會」期間，她建議教育部出台相關政策，在原有「睡眠令」的基礎上，增加「中小學午休管理」細則，將中小學生「躺睡」作為一項硬性措施統一推廣，並將實施情況納入教育行政部門和學校的考核。

張瓊麗還建議，中央和各級財政設立「中小學校園午休設施」專項資金，用於午睡場地、設施的保障。她建議，可以根據學校的空間布局、室內場地、學生人數，直接引進午睡床、午睡椅，或者改造課桌椅，也可以利用閒置教室、閱覽室、圖書館等，改造成專門的「午睡室」「午睡櫃」等。

此外，她還建議為中小學提供充足的高質量午餐時間。

對此，大多數網友都相當贊成，有人打趣說：「高三學生看到這個建議真的很激動：三年趴睡真的太難受了！」有人留言：「躺著睡對孩子身體好」、「孩子們越來越受重視了，幸福啊！」。

教育部 兩會 圖書館

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