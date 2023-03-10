中國礦業大學告校友允捐1100萬跳票 90後淪老賴

2019年4月，中國礦業大學公開宣布校友吳幽（右）捐贈1100萬元人民幣，支持學校事業發展。（學校官網截圖）

中國礦業大學90後校友吳幽，2019年4月宣布向母校捐贈約1100萬元人民幣卻未履行，被母校基金會告上法庭，今年1月3日被列為被執行人，必須給母校1104萬8900元人民幣（約158.6萬美元）。有律師對此表示，諾而不捐可能涉嫌詐捐。

極目新聞報導，這起「傑出校友」淪為「老賴」的官司引發輿論關注，有網友說：「一個吹牛不負責，另一個來討要，都不講體面。」截至目前，吳幽未就此事做出回應。受捐基金會9日則稱，不便回應此事。學校知情人表示，校方之前跟捐贈人協商過（履行捐贈承諾）。

2019年4月10日，中國礦業大學在110周年校慶之際，公開宣布2008級校友吳幽捐贈1100萬元，支持學校事業發展，這筆捐贈被稱為中國礦業大學「史上最高捐贈」。

來源：YouTube

捐贈儀式上，該校教育 發展基金會負責人代表學校與吳幽簽署捐贈協議。校方還頒給吳幽「中國礦業大學特別校務參事」和「中國礦業大學創新創業導師」聘書。

然而吳幽遲遲未履行捐贈，因此被母校告上法庭，2022年7月22日首次開庭。

中國執行信息公開網顯示，吳幽應於2022年10月20日前付給校方200萬元，2022年12月31日前付清餘款900萬元；如有任一期未按上述約定履行付款，原告有權申請法院執行。2023年2月21日，吳幽被納入失信被執行人名單，收到限制消費令。

據中國青年網，律師解讀，具公益性質捐贈不能反悔，受贈人可以要求交付，這是為了防止捐贈人開「空頭支票 」。但若捐贈人經濟狀況顯著惡化，有可能不用履行捐贈義務。

媒體就此查證吳幽是否經濟情況惡化，發現公開信息顯示，吳幽現為「鏡湖資本」創始合夥人，2019年在母校演講時說，「我可能是全球區塊鏈領域唯一一個挖礦經驗超過10年的人，2008年入學學習礦物加工專業，挖的是煤礦。」

2020年，吳幽受訪時稱，「我們管理人民幣47.5億元、2.8億美元，這對於做產業投資 遠遠不夠。十年之後我想做一個管理200億美元規模的基金。」