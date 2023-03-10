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廣州公司列14細則 違規就得「樂捐」 嚇跑職員

中國新聞組／北京11日電
看到14條樂捐制度，女子入職第一天被嚇跑。（取材自北青網）
看到14條樂捐制度，女子入職第一天被嚇跑。（取材自北青網）

日前，「女子入職被公司樂捐制度嚇退」事件登上熱搜。當事公司在廣東廣州，根據照片顯示，公司對員工上班就餐時間、穿著、使用公司電腦的用途等作出14項細則規定，要求違規者向公司「樂捐」；單次金額最低10元，有的高達1000元人民幣（下同，約143.5美元）。

封面新聞報導，謝女士日前在社交平台上發文稱，近期準備入職「廈門某美容有限公司」，但看到「樂捐」制度後「立馬跑了」。根據照片，公司制度規定，員工未做到每天下班前整理好自己的辦公桌等，每次需「樂捐」10元的情節包括；上班時間用餐、菜渣留在流理台、午休在公共區域休息等，違規者每次要「樂捐」20元。

來源：YouTube

還有條例規定，員工在工作時間不能利用公司電腦閒聊、打遊戲、看視頻及登錄與工作無關的網頁，及在工作時間睡覺。違規者需「樂捐」200到1000元。

這則消息經媒體報導後登上微博熱搜，閱讀量突破3億。有網友批評，「樂捐和負激勵都是變著法扣錢」。

有律師分析，該「樂捐」制度是變相的罰款行為。據北京青年報引述律師說法，用人單位並非法律授權的行政機關和司法機關，不具備法律授權罰款的主體資格。員工在遭到用人單位的「樂捐」罰款時可以拒絕，必要時可以依法申請勞動仲裁。

北京 微博 YouTube

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