瀋陽老闆生理期 全體員工放假3天…網友：還招不招人？

遼寧瀋陽一女老闆的工作室有「帶薪生理假」，女員工享有三天生理期假，老闆生理期時全體放假三天。（取材自每日經濟新聞）

三八婦女節之際，遼寧瀋陽一家公司因一項規定登上微博熱搜，公司老闆李女士規定「帶薪生理假」，女員工享有三天生理期假，老闆生理期時全體放假三天。有網友看到表示，「我的天啊，太吸引人了，招不招設計師？」

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綜合媒體報導，李女士介紹，「我生理期會痛經，吃了藥都站不起來，很多女生都是這樣，生理期沒辦法很好地完成工作，與其在那難受不如讓她好好休息」，李女士還稱，「原來我上班的時候，不會因為這種事情就給我們放假，也不會得到理解。所以當我成立工作室的時候，我就有這樣的想法，我覺得女生應該有這個權利」。

對此，許多網友表示稱讚，「人性化棒！生理期痛的女生就和生病是一樣的」、「girls help girls」、「我跟這個老闆一樣，痛經痛到懷疑人生，還會上吐下瀉，站不住，出冷汗，每次大姨媽都得休息，真的不是矯情」。

此外，知名戰略諮詢公司貝恩公司及國際獵頭公司史賓沙在三八婦女節當天發布「女性領導力崛起：走進中國女性高管的職場現狀」白皮書指出，中國女性位居中級管理層的比例與性別平等領先國家的女性相似，但職業道路往往就此停滯。在中國，只有19%的高層是女性，低於英國、美國、澳洲 的25%的平均水準。

據香港 文匯網報導，白皮書顯示，過去20年來，中國女性接受高等教育 的機會大大增加，勞動參與率也高於其他國家的女性，但職業發展卻略遜一籌。