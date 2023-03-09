我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人下載免費試用App 信用卡被盜刷

全美最差 加州道路近半狀況不佳

北京女訴離婚才知丈夫年薪300萬 法院判獲6成財產

中國新聞組／北京9日電
一位家庭主婦起訴離婚，才知丈夫年薪300萬元。示意圖。（取材自微博）
一位家庭主婦起訴離婚，才知丈夫年薪300萬元。示意圖。（取材自微博）

北京一起離婚訴訟中，男方稱僅剩10萬元人民幣(約1.43萬美元)存款，法院調查卻發現其年收入高達300萬元，而其妻對此毫不知情。北京一中院家事專業審判庭團河法庭依據今年起實施的新修訂「婦女權益保障法」調查斷案，判決女方分得60%財產，保障女性離婚時的財產權益。

來源：youtube

北京晚報報導，今年一起離婚糾紛案中，李岩(化名)稱他名下的存款餘額僅剩10萬元，已無其他資產。而家庭主婦張鈺(化名)對丈夫收入的具體情況並不知曉。訴訟過程中，她向法院提交了相關財產線索的調查取證申請。

法院向李岩任職的公司去函，詢問其工資基本收入、獎金等情況，並調取其工資卡銀行帳戶明細，發現他年收入合計高達300萬元，並存在多筆大額支取現金的情況。最終，法院根據查明認定的夫妻共同財產依法分割財產，女方分得60%。

法官吳揚新介紹，在一中院審理的離婚訴訟中，有不少夫妻一方對於另一方財產情況不完全掌握、信息不對稱等情形。若一方故意隱藏財產，另一方舉證不能，往往造成權益受損。根據新修「婦女權益保障法」第67條第1款規定，離婚訴訟期間，夫妻一方申請查詢登記在對方名下財產狀況且確因客觀原因不能自行收集的，法院應當調查取證，有關部門和單位應予協助。

法官建議，像張鈺這樣的家庭主婦，可在離婚訴訟中向法院提出調查取證申請，查詢登記在男方名下的諸如房屋、股權、銀行帳戶等財產信息。

北京

上一則

持BNO棄選人大 唐英年：沒人逼你做 是個人選擇

下一則

五一旅遊熱提早到 北京、上海酒店滿房 最貴房型已訂完

延伸閱讀

中國城市財富調查「北上廣深」被「滬京蘇杭」取代

中國城市財富調查「北上廣深」被「滬京蘇杭」取代
中國籲俄烏談和 預測戰爭今夏結束？和平計畫有3大目標

中國籲俄烏談和 預測戰爭今夏結束？和平計畫有3大目標
美情報報告：習近平第3任將對台施壓並削弱美影響力

美情報報告：習近平第3任將對台施壓並削弱美影響力
木村拓哉要離婚？ 關鍵是工藤靜香前男友

木村拓哉要離婚？ 關鍵是工藤靜香前男友

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
香港名媛蔡天鳳遭前夫一家狠心分屍。（路透）

蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性

2023-03-01 19:44
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

2023-03-03 12:17

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回