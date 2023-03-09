讚「美國有槍是件好事」 南京航空航天大學教師停職

陳賽彬。(取材自微博)

南京航空航天大學經濟與管理學院一名教師近日被爆料在課堂上發表「美國有槍是一件好事」、「北洋政府時期是中國最為民主的時期」、「如果外國對中國實行經濟封鎖，一大半的中國人都沒有飯吃」等話，8日遭校方通報停職調查處理。事件引起爭議，有人罵這名教師是走狗，也有網民認為要允許不同的觀點，學術殿堂不能只是「一言堂」。

香港 01報導，南京航空航天大學8日發布情況說明稱，日前，網絡平台出現該校一教師在課堂上發表不當言論的網帖，引發輿論關注。校方高度重視，已於第一時間啟動調查程序，調查期間暫停該教師的教學工作，「我校對師德失範問題始終堅持零容忍態度，將視調查情況依法依規嚴肅處理」。

根據微博 流傳的圖片顯示，涉事的是南京航空航天大學經濟與管理學院教師陳賽彬，他被指在財政與稅收課上多次發表「不當言論」。例如，他被指曾稱美國有槍是一件好事，有槍可以更好的保護婦女權益，如果私闖民宅可以一槍打死，這也是他們更加發達更加文明更加自由的標誌。其又指發達國家犯罪率更低，並以唐山打人案為例，指出中國犯罪很多。

他亦被指曾指出「北洋政府時期是中國最為民主的時期，因為段祺瑞給劉和珍君道歉了，而且那一段時間換了很多總統」、「中國經濟70%靠出口，如果外國對中國實行經濟封鎖，一大半的中國人都沒有飯吃」等。

事件引起爭議，網民反應不一，有人認為其話語是「洗腦」，但現今的學生已不好騙了；也有人不認同舉報成風的現象，認為要允許不同的觀點存在，學術殿堂不能只是「一言堂」。

不少網民表示，「這人被美國策反了吧」、「不同觀點可以有，但是歪理邪說還是有區別的