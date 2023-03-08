南京搭地鐵手機聲音外放 乘客收「警告單」 網讚：建議全國推廣

遊客在搭乘南京地鐵時，因手機聲音外放收到罰單。（視頻截圖）

在地鐵 、高鐵、巴士等公共場合，不時會有人將手機 聲音外放聽歌、看影片，影響到其他乘客。近日，有中國網友稱到自己在江蘇南京旅遊，因在地鐵上將手機聲音外放而收到「罰單」。對此，南京地鐵方回應，事件屬實，並解釋車廂內有巡查人員進行監督巡邏。

上游新聞報導，這名網民表示，自己搭乘南京地鐵時，由於未及時戴上耳機，不小心將手機的聲音播放出來，就收到一張「軌道交通設施內禁止行為告知單」。這是第一次遇到這樣的情況，外放聲音其實並不大，巡查人員要求他簽名，但最後並沒有罰款。

據報導，南京地鐵服務熱線表示事件屬實，車廂內有稽查人員會根據「南京市軌道交通條例」及「城市軌道交通客運組織與服務管理辦法」的規定巡查，如發現有隨地吐痰、躺臥、車廂內飲食、大聲喧嘩、使用電子設備時外放聲音等相關禁止行為，會開具相應的告知單。如果乘客違規情況嚴重，也會罰款，而所有的處理過程都有相應的紀錄。

遊客在搭乘南京地鐵時，因手機聲音外放收到罰單。（視頻截圖）

南京地鐵的這一舉措受到網友們支持，大讚「希望全國推廣」，還有人表示，「真的不喜歡有人公共場合手機外放，真的吵死了」、「建議高鐵動車也推廣」；許多人並建議對各種公共場合不文明行為進行嚴厲整治，「地鐵裡面那麼多人，不治治成什麼樣子」、「高鐵上拖鞋的，手機聲音外放超大聲的都建議好好管管」。